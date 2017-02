Read it Later se convierte en Pocket, totalmente gratuito y evolucionado

Los desarrolladores de Read it Later se tiran a la piscina y dejan atrás su conocida marca para presentar Pocket, la misma herramienta de siempre, en la que guardar páginas web para su posterior consulta sin la necesidad de una conexión a Internet, pero con nuevas e interesantes características.

La novedad más llamativa de Pocket, exceptuando el mismo nombre, es su absoluta gratuidad. Read it Later también era gratuito, pero a partir de un límite exigía cuenta de pago para continuar guardando contenido. ¿De dónde sacarán los beneficios para ofrecer sus servicios sin coste para el usuario? Todavía se lo están pensando, publican en The Next Web.

Se acabaron, pues, los límites en cuanto a contenido y contenidos, y es que ya es posible guardar vídeo e imágenes, además de páginas web, a la manera habitual: conservando la información importante, clasificándola por categorías y etiquetas para su consulta sin distracciones.

Afortunadamente, no cambia en Pocket su alcance multiplataforma, con una extensión para Firefox, un bookmarklet para cualquier navegador web de escritorio y aplicaciones para Android, Kindle Fire, iPhone y iPad, todas ellas, además, con interfaz renovada. O su integración con casi 300 aplicaciones de terceros.

[youtube:www.youtube.com/watch?v=MoJHYNKmS2U 550 330]