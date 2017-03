Sleeping Dogs y Lara Croft para Xbox 360 gratis en enero

La promoción Games with Gold de Microsoft sigue dando alegrías a los suscriptores de Xbox Live Gold, que durante el próximo mes de enero podrán descargar gratuitamente las ediciones digitales de Sleeping Dogs y Lara Croft and the Guardian of Light para Xbox 360.

El primero estará disponible desde el 1 hasta el 15 de enero, mientras que la nueva entrega de las aventuras de Lara Croft será gratuita desde el 16 hasta el 31 de enero.

Como de costumbre una vez que descarguemos el juego éste será nuestro para siempre, tanto si seguimos suscritos a Xbox Live Gold como si no, no tendremos ningún problema para continuar disfrutándolo.

Os recordamos que las ediciones digitales de Sleeping Dogs y Lara Croft and the Guardian of Light tienen un precio normal de 19,99 dólares y 14,99 dólares, respectivamente.

Ambos son grandes juegos, y encima gratis, así que no podemos ponerle ninguna pega a una promoción que, como ya os dijimos en su momento, continuará a lo largo de 2014.