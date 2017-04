Turquía bloquea Twitter

La Dirección de Telecomunicaciones de Turquía bloqueó ayer el acceso a Twitter unas horas después de que el primer ministro, , Recep Tayyip Erdogan, prometiera “erradicarlo” en su último mítin electoral. La revelación de grabaciones y documentos que muestran una presunta trama de corrupción en su gabinete parece haber sido el detonante de esta decisión.

La naturaleza descentralizada de Internet en general, y de las redes sociales en particular, suele poner muy nerviosos a “líderes” acostumbrados a controlar a las masas a base de soflamas. Erdogan (que ya apareció en nuestra página con un intento de holograma) aseguró ayer en un comunicado que recogía la cadena NTV que si Twitter no eliminaba los enlaces al material comprometedor se verïa obligado a “arrancarlo de raíz” como “último recurso”.

La respuesta de Twitter ha sido ofrecer a los usuario turcos unos códigos para que puedan seguir publicando a través de mensajes SMS. Por el momento, la única comunicación oficial sobre el bloqueo se ha limitado a confirmar que “están investigando” lo sucedido. Por su parte Neelie Kroes, comisaria de Agenda Digital de la UE, ha definido la decisión turca como “infundada, inútil y cobarde” mediante un mensaje en Twitter. “La población turca y la comunidad internacional lo verán como censura, y lo es”.