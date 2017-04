Aprende cómo montar un servidor web en casa

Si has pensado montar un servidor web en tu casa, seguro que ya has leído todas las ventajas que ello tiene. Por ejemplo, una de las principales razones es que no tienes limite de espacio en disco para paginas web, cosa que si usas un hosting para alojar tu web tendrías un número limitado de megabytes o gigabytes, según lo contratado con tu proveedor de hosting.

Por otro lado, no tienes limitaciones en cuanto a publicación de cualquier tipo de contenido, ya que todo lo haces de forma local (en el propio servidor, tu PC). tampoco es necesario subir la web cada vez que la modificas. Al igual que en el caso anterior, al ser tu propio servidor web, todo el contenido se guardaría de forma local y estaría disponible al momento de ser modificado para todos los usuarios que quieran acceder al contenido.

Aun así también hay una serie de inconvenientes que es necesario que conozcas. Por ejemplo, gasta ancho de banda de subida debido a la petición de mostrar la página web a los usuarios que quieran acceder a ella. Por otro lado, las paginas pueden cargar lentas con un ADSL, debido a las limitaciones de este tipo de líneas. Las líneas ADSL no son muy buenas para esto porque son asimétricas y dan mucha menos velocidad de subida que de bajada y resulta que el servidor web consume mucho más ancho de banda de subida que de bajada.

Otro problema del que hay que ser consciente, es que debes tener encendido 24 horas el ordenador, para que las personas puedan acceder a tu web en cualquier momento, con el consiguiente consumo de energía eléctrica que esto supondría. Por último, otro problema es el mantenimiento del propio servidor, que al ser nuestro pc, podríamos encontrarnos con problemas de hardware (por ejemplo la fuente alimentación) que provocaría que nuestra web cayera durante un tiempo.

Componentes necesarios para montar un servidor web en casa

Componentes hardware : Como mínimo necesitaremos, un router con conexión a Internet, un ordenador que haga las veces de servidor web y cableado de red RJ45 para conectar el router con nuestro ordenador.

: Como mínimo necesitaremos, un router con conexión a Internet, un ordenador que haga las veces de servidor web y cableado de red RJ45 para conectar el router con nuestro ordenador. Componentes software: Sistema Operativo Windows o Linux, programa servidor como podría ser Apache Server, un programa para la creación y edición de páginas Web como por ejemplo Dreamweaver (de pago) o Joomla, WordPress (gratuito).

Instalación de un servidor y puesta a punto

Instalar un servidor y ponerlo en marcha suele ser mas o menos fácil, la complejidad está cuando el servidor tiene que servir miles de visitas diarias. Pero todo depende del uso que queramos dar al servidor; si conocemos nuestras necesidades será fácil elegir lo que montaremos. Este apartado esta orientado a las decisiones y pasos que se deben tomar para montarnos un servidor Web básico.

1. En qué ordenador se instalará el servidor

Lo más normal es usar arquitectura x86 (32bits), además hay que pensar en:

Qué tipo de programa servidor se instalará.

Qué carga de usuarios al día va recibir.

Qué tipo de carga, ya que no es igual cargar una página web simple, que por ejemplo una página web con contenido multimedia.

Teniendo claro lo anteriormente expuesto podremos hacer una estimación de la potencia y características del ordenador que necesitaremos para usarlo como servidor. Los servidores mas potentes son de 4-8 procesadores, con discos duros SCSI y la mayor cantidad de memoria RAM que se pueda, aunque con un ordenador que cuente con un procesador dual core (2 nucleos) y 2GB de RAM con un disco duro S-ata seria mas que suficiente para tener un servidor web en condiciones.

2. Elección del sistema operativo

Lo primero es decidir entre Windows, Linux o algún tipo Unix; siendo los mas populares los 2 primeros. Bajo nuestro criterio los hemos clasificado en dos tipos:

Servidor Decente: Cualquier Linux, Windows XP, Windows

Cualquier Linux, Windows XP, Windows Servidor Profesional: Windows Server 2008/2012

3. Elegir el programa servidor

Este es uno de los ejes fundamentales.

Apache Server: Sin duda es el mejor. Es el servidor mas utilizado, es gratuito y encima hay versión para Windows. Su Web oficial es www.apache.org de donde se puede descargar.

Sin duda es el mejor. Es el servidor mas utilizado, es gratuito y encima hay versión para Windows. Su Web oficial es www.apache.org de donde se puede descargar. IIS (Internet Information Server): Viene con los Windows XP Professional, 2000 y posteriores. El problema de este servidor es que necesita bastantes recursos y su rendimiento no es tan bueno como el de Apache.

4. Una línea de conexión a Internet

Como hemos dicho anteriormente la conexión a Internet es la que limitará la carga de usuarios que se puede meter a nuestro servidor. Siempre hay que tener en cuenta nuestras necesidades y el tipo de pagina web que tenemos.

5. Abrir los puertos del router

Con el fin de que nuestro servidor este comunicado con el exterior debemos abrir los puertos necesarios en el router, firewalls o proxys; en el caso de servidor web, es el puerto 80, que es el puerto po edefecto para transmisión HTTP. Si además deseamos utilizar nuestro servidor web como servidor FTP, deberíamos abrir además el puerto 21.6.

6. Contratar dominio

Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en Internet. Conviene que la IP del servidor este redireccionada a un dominio ya sea: de los gratuitos como los de www.no-ip.com – o dominios .com .net .org de pago.

7. Tener una IP fija o dinámica

Si no tienes IP fija (no cambia) y por el contrario tu IP es dinámica (cambia cada vez que tu proveedor te asigna una nueva o reinicias el router), tienes que contratar un servicio de Dns dinámico, esto es así ya que Internet se basa en direcciones IP, y no en nombres de dominio. Cada servidor web requiere de un servidor de nombres de dominio (DNS) para traducir los nombres de los dominios a direcciones IP.

Hay multiples empresas en internet que ofrecen este servicio de DNS dinámico de forma gratuita, como por ejemplo, no-ip.com.

8. Configurar el firewall

A través de tu IP de Internet, podrán acceder otros usuarios a tu servidor web y ver las páginas que pongas dentro. Tendrás que tener en cuenta que los firewall que tengas permitan las conexiones entrantes al servidor web. Si tienes un firewall tendrás que crear las reglas apropiadas para que se pueda acceder al servidor web. Si no tienes firewall es aconsejable instalar y configurar uno para aumentar la seguridad de tu sitio web.