Rusia concede un permiso de residencia de tres años a Edward Snowden

El escándalo en torno a Edward Snowden parece no tener fin, y es que el ex técnico de la CIA se ha convertido en enemigo público de todo occidente, sobre en Estados Unidos, el cual quiere verle en la cárcel, por no decir algo peor en un país donde la pena de muerte aun está vigente (aunque no en todos los estados).

En una situación difícil, Rusia se ofreció a darle asilo temporal a Edward Snowden, cosa que le fue concedida hace poco. Sin embargo el gobierno ruso ha visto que proteger a Edward Snowden puede ser una buen idea, así que le ha concedido un permiso de residencia para tres años. Con esto Snowden puede moverse libremente por Rusia y podrá viajar al extranjero durante tres meses, aunque con esta última opción tendrá que medir bien sus pasos si no quiere acabar en algún lugar que esté ansioso por extraditarlo a Estados Unidos, como es el caso de Suecia con Julian Assange.

Anatoly Kucherana, abogado de Edward Snowden, ha comentado que su defendido no ha hecho ninguna petición de asilo, así que todo apunta a que todo ha sido iniciativa del gobierno de Rusia.