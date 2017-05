Si estás escribiendo un blog para aumentar el tráfico de tu web y darla a conocer, existen varias maneras de escribir y publicar entradas de blog directamente desde Microsoft Word, utilizando herramientas y accesos directos. ¿Por qué hacerlo desde Word y no desde la propia plataforma de creación de blogs? Word es un servicio más conocido por todos y con el que quizá estamos más familiarizados. Mientras que este tutorial está escrito para Word 2013, las características necesarias están disponibles en todas las versiones a partir de Word 2007.

WordPress

WordPress es quizá la plataforma de blogs de código abierto más popular del mundo. Está diseñada para ser flexible, personalizable y fácil de usar. Por tanto, WordPress también es muy fácil de usar con Microsoft Word.Si aún no has creado un blog en WordPress, puedes hacerlo en tan sólo unos minutos. Sólo tienes que visitar WordPress.com, elegir una dirección URL que no se haya usado todavía, y rellenar el formulario que aparece con información personal básica. Después, se te pedirá que elijas un tema para tu sitio, lo vincules con las redes sociales y escribas un mensaje de introducción.

Después de confirmar tu dirección de correo electrónico, ya estás listo para comenzar a escribir la primera entrada. Abre, por tanto, Word y haz clic en Archivo> Nuevo. Desde el menú de plantillas, selecciona Entrada de blog y haz clic en Crear.

Haz clic en el botón que aparece en la parte superior izquierda de la ventana: Administrar cuentas. En el cuadro de diálogo que aparece, podrás agregar cualquier número de cuentas y elegir la que desees publicar. Haz clic en Cuenta nueva y elege WordPress en el menú desplegable. Se te pedirá la URL de tu blog (entra en él sin el “www.”), Nombre de cuenta y contraseña.

Una vez que hayas hecho esto, sólo tienes que utilizar las herramientas de formato de Word para escribir como lo harías normalmente. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Publicar en la parte superior izquierda. Tu mensaje se cargará en tu blog de ​​WordPress.

Blogger

Otra de las plataformas conocidas para hacer un blog es Blogger de Google, aunque la integración de Microsoft Word con el servicio no está tan pulida como la de WordPress. Word no puede subir imágenes directamente a Blogger. Para ello tendrás que entrar en el CMS de Blogger (content management system) y agregarlas manualmente.

Para empezar, ve a Blogger e inicia sesión con una cuenta de Google. La configuración predeterminada es vincular tu blog de ​​Blogger a tu cuenta de Google +, pero también se puede optar por iniciar la sesión con una cuenta de Blogger limitada.

A continuación, verás el panel de Blogger, que muestra la lista de los blogs que posees. Haz clic en el botón “Nuevo Blog“. Al igual que WordPress, puedes elegir un nombre de dominio, así como un tema para tu sitio. Haz clic en “Crear Blog” y ya estás listo para publicar.

De vuelta en Word, puedes publicar en Blogger de la misma manera que en el apartado WordPress. Haz clic en Archivo> Nuevo> postear en blog y añade la información de la cuenta de Blogger en el administrador de cuentas. Debido a que no se pueden cargar automáticamente las imágenes de Blogger utilizando este método, los mensajes deberán ser de sólo texto. Sin embargo, puedes utilizar las opciones de formato de texto de Word, como encabezados, negritas y cursivas y alineación del texto, que se trasladarán a la entrada del blog de manera intacta.