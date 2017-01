Guía de montaje de un PC paso a paso (I)

Aprovechando estas fechas y el pasado periodo de ofertas he renovado totalmente mi ordenador personal de sobremesa, manteniendo como siempre mi apuesta por comprar las piezas que mejor se ajustan a mis necesidades y montarlas posteriormente por mi mismo.

Sin embargo hay una particularidad, y es que he querido compartir con vosotros el proceso y hacer una guía para que veáis paso a paso el montaje de un PC, algo que la primera vez puede llegar a ser un tanto complejo y a dar un poco de respeto, pero que en realidad resulta sencillo y hasta rápido cuando ya lo has hecho más de una ocasión.

Antes de meternos en materia compartiré con vosotros los componentes exactos que he elegido y el porqué he comprado esos y no otros, y posteriormente entraremos en el proceso de montaje.

Para evitar que esta guía quede excesivamente larga el resumen de cada paso estará simplificado y se centrará especialmente en aclarar posibles dificultades que podáis encontrar a la hora de montar vuestro propio PC, en lugar de ser una narración literal.

Sin más preámbulos nos ponemos manos a la obra, no sin antes aprovechar para dar las gracias a mi amigo Jesús Espín, quien además aparece en las fotos, por ayudarme en el proceso de montaje mientras tomaba las imágenes, haciendo que todo fuera mucho más rápido.

Selección de componentes

Quería un equipo para trabajar y jugar en 1080p, con calidades máximas y bastante soltura, asegurando además una larga vida útil sin necesidad de actualizar. No me marqué ningún presupuesto límite, pero quise evitar excesos innecesarios y mantener un buen equilibrio calidad-precio.

Teniendo en cuenta el IPC que ofrecen sus procesadores y el precio ajustado de la plataforma opté por Intel y la LGA1150 para CPUs Haswell. El motivo es simple, el salto a Skylake requería una inversión considerablemente más alta y no daba a cambio unas ventajas reales que fuese a aprovechar a nivel personal.

Con las ideas claras tanto a nivel de presupuesto como de objetivos y de plataforma os dejo un resumen de componentes escogidos y precios de cada uno de ellos actualmente.

Os recuerdo que todos los componentes han sido pagados de mi bolsillo, y que no hay ningún tipo de patrocinio en el artículo.

Placa base GIGABYTE Z97X Gaming 3

Elegí esta placa porque tenía claro que iba a comprar un procesador serie K para hacer overclock, y también por su ajustada relación calidad-precio en general. Su calidad está fuera de toda duda, pero además cuenta con soporte SLI y CrossFire, sonido integrado de alta calidad, tarjeta de red Killer de alto rendimiento, protección frente al ruido y un gran conjunto de software que facilita incluso las labores de overclock.

En definitiva una placa de primer nivel a buen precio que cuenta con todo lo que necesito.

Precio: Desde 129 euros.

Procesador Intel Core i5 4690K

Toca elegir la CPU y la verdad es que lo tuve bastante claro desde el principio, un Core i5 4690K, ya que me ofrece un elevado rendimiento incluso sin hacer overclock y tiene un precio controlado.

Como sabéis monta cuatro núcleos reales a 3,5 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo, está fabricado en proceso de 22nm y no tiene nada que envidiar al Core i7 4790K, ya que ambos tienen el mismo número de núcleos reales, con la salvedad de que el i7 maneja hasta ocho hilos y viene a unas frecuencias un poco más altas de casa.

Precio: Desde 234 euros.

Memoria RAM G.Skill F3-2133C10D-16GAB a 2.133 MHz CL10

Tenía pensado montar 16 GB de RAM porque trabajo con una gran cantidad de aplicaciones y siempre tengo “mil cosas” abiertas, además de que así aseguro una mayor vida útil del equipo.

Elegí este kit de dos módulos de 8 GB por su equilibrio entre frecuencias de trabajo y latencias, perfectamente ajustadas y aprovechables gracias al overclock del procesador, y también porque G.Skill es una marca que siempre me ha funcionado a la perfección, y esta ocasión no ha sido una excepción. Muy contento con ellas.

Precio: Desde 82,95 euros.

Disco SSD Samsung 850 Evo de 500 GB

No quería un HDD en mi nuevo equipo, de eso estaba también convencido, quería dar el paso definitivo y saltar de lleno a un SSD, aprovechando de paso la gran baja de precio que han experimentado.

Finalmente me decanté por el Samsung 850 Evo de 500 GB, ya que cumple de sobra con mis aspiraciones en términos de velocidad y capacidad con un precio razonable, y estoy seguro de que no tendré problemas gracias al respaldo de un HDD externo de 2 TB, que utilizo como complemento para guardar fotos y demás.

Precio: 148 euros.

Tarjeta gráfica GTX 970 GIGABYTE WindForce 3X OC

Cuando elegí los componentes la R9 290 ya se había agotado, una pena porque había estado a 260 euros, un precio redondo, y la R9 290X no estaba a precios razonables. En esa situación no tuve más opción que poner mis ojos en las GTX 970 de NVIDIA.

¿Y por qué no una R9 380 o una GTX 960 si vas a jugar en 1080p? Porque quiero algo que me de la garantía de poder moverlo todo en ultra con soltura, y que me garantice unos cuantos años jugando en perfectas condiciones.

Por ello preferí invertir un poco más de dinero, y tengo que decir que estoy encantado. La tarjeta es muy silenciosa, fresca y de momento ha “devorado” sin problemas todo lo que he instalado, aunque no he tenido tiempo de darle “caña” de verdad, por desgracia.

¿Y por qué el modelo de GIGABYTE? Por su equilibrio calidad-precio, ya que viene con overclock de fábrica y un sistema de disipación fantástico y tiene un precio contenido, aunque echo de menos una placa trasera de metal que aporte solidez a la tarjeta, ya que es bastante grande.

Precio: 348 euros.

Fuente de alimentación Tacens Valeo 700W 80 Plus Silver Modular

Con el equipo ya claro tocaba elegir la fuente. A pesar de que podrá haber optado por una más pequeña he preferido no sacrificar nada en este punto, ya que sería un riesgo absurdo, y por ello he elegido una Tacens Valeo modular de 700W.

La certificación 80 Plus Silver es toda una garantía, ya que asegura 612W reales. Por otro lado cumple con creces todos los requisitos de amperaje en el carril de 12V, es silenciosa e incluye todo lo que necesitamos.

Precio: 73 euros.

Disipador Cooler Master Hyper 212 Evo

Voy a hacer overclock, eso está claro, pero nada extremo, así que he buscado un disipador asequible pero decente que me permita jugar con las frecuencias sin tener que preocuparme por las temperaturas. Mientras hacía este artículo, escuchaba música y tenía unas 10 pestañas abiertas en el navegador la temperatura de la CPU nunca superó los 28 grados.

Incluye todas las herramientas necesarias para el montaje, pasta térmica incluida, aunque es bastante grande, tenedlo en cuenta por si lo compráis y no os cabe en vuestra torre.

Precio: 29,90 euros.

Caja NZXT Lexa S USB 3.0

Con todos los componentes anteriores estaba claro que necesitaba una caja grande, amplia y con bastante espacio interior, pero no quería tampoco algo enorme ni demasiado voluminoso, por lo que finalmente me decanté por la Lexa S de NZXT.

Cero problemas durante el montaje, todo ha entrado a la perfección, y cuenta con una distribución excelente para facilitar el flujo de aire, además de conectores frontales USB 3.0 y para auriculares y micrófono.

Precio: 63 euros.

Lector-grabador de DVD ASUS

Soy de los que todavía tiran bastante del DVD, sobre todo por mis colecciones antiguas, así que compré el modelo estándar de ASUS, que además es uno de los más económicos.

Precio: 14,95 euros.

Periféricos

Tenemos la torre, ahora toca saltar a los complementos, esto es, monitor, teclado, ratón y altavoces.

Monitor ASUS VN289H de 28 pulgadas 1080p con panel VA

Un excelente monitor que además conseguí en oferta gracias al Black Friday por un precio mucho menor al que tiene hoy. Gracias a su panel VA ofrece un ángulo de visión de 178º y su calidad es excelente en general.

Por desgracia he tenido la mala suerte de encontrarme dos “hot pixels” en la pantalla a pesar de que es nueva, pero en general estoy muy contento con la compra, especialmente por la oferta que conseguí, así que he decidido quedármela.

Si aparecen más píxeles defectuosos tiraré de garantía y listo, no es la primera vez que uso ASUS y sólo puedo hablar bien de ella.

Precio: 242,93 euros.

Ratón Sharkoon Drakonia

Tenía mis dudas entre varios modelos pero al final creo que he hecho una buena compra, ya que es muy cómodo y cuenta con muchas opciones de personalización, tanto a nivel de iluminación como de botones y DPI.

En cualquier tipo de uso la respuesta es excelente, y los juegos de pesas me permiten ajustarlo al milímetro.

Precio: 34,40 euros.

Teclado GIGABYTE FORCE K7

No he optado por un teclado gaming puro porque paso muchas horas escribiendo y quería sobre todo comodidad, aunque sin renunciar a una calidad mínima con la que poder disfrutar sin problemas a la hora de jugar.

También tenía muchas dudas, pero al final he optado por este teclado de GIGABYTE y ha cumplido totalmente mis expectativas.

Precio: 41,38 euros.

Altavoces Creative A550

Buscaba un kit 5.1 sencillo y económico, y tras darle algunas vueltas opté por este de Creative, guiándome sobre todo por su relación precio-prestaciones.

Buena calidad de sonido, altavoces de diseño atractivo y tamaño contenido, en general muy bien, ya que incluso el montaje es muy sencillo, aunque los cables son algo cortos, lo que te limita en la colocación.

Precio: 53,97 euros.

Tenemos los componentes, ¿y los pasos de montaje de un PC? Eso lo dejamos para la siguiente entrega, ¡no os la perdáis!

Enlaces de interés: Guías MuyComputer.