Far Cry Primal y Rise of The Tomb Raider son imposibles de crackear

No es la primera vez que hemos hablado de los juegos imposibles de crackear, ya hicimos una referencia en este artículo, donde vimos la posibilidad de que la piratería acabe llegando a su fin precisamente por ese hecho.

Las medidas de protección que evitan que un juego pueda ser pirateado han evolucionado hasta un punto tal que los expertos están al límite, tanto que incluso estuvieron a punto de abandonar con juegos recientes, como por ejemplo Just Cause 3.

Con esa idea en mente podemos entender mejor esta nueva noticia, en la que Far Cry Primal y Rise of The Tomb Raider se presentan como dos juegos imposibles de crackear, al menos en teoría, ya que no se puede descartar todavía que los expertos en la materia acaben encontrando alguna forma de romper sus protecciones.

Al parecer todo se debe al sistema Anti-Tamper de Denuvo que incorporarán ambos juegos, que unido a la protección DRM pondría las cosas muy difíciles a todos aquellos que intenten piratearlos.

No podemos anticipar nada, ya que no es una locura pensar que con el tiempo ambos juegos acaben siendo pirateados, de hecho ya fue posible con títulos fuertemente protegidos, pero sí que podemos tener claro que la piratería lo tiene cada vez más difícil, al menos en lo que a videojuegos se refiere.

Más información: TweakTown.