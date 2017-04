Windows 10 sin antivirus externo, ¿es viable?

Microsoft ha mejorado considerablemente la seguridad de forma gradual con cada nuevo lanzamiento de su conocido sistema operativo, un proceso que se ha visto reforzado con la introducción de sistemas de autenticación biométrica a través de Windows Hello, pero nos sigue llevando a la misma pregunta, ¿es viable Windows 10 sin un antivirus externo?

Si hubiéramos planteado esta cuestión hace unos meses quizá habríamos tenido más dudas, pero hoy por hoy la respuesta se nos antoja bastante clara y es un sí, aunque acompañado de algunos matices que debemos tener muy en cuenta.

Por un lado hay que tener claro que Windows Defender ha mejorado mucho en protección frente a las versiones iniciales, siendo capaz hoy por hoy de ofrecer un nivel casi idéntico al de soluciones de terceros como por ejemplo Comodo Internet Security Premium 8.2, tal y como se puede ver en la tabla comparativa que publicó recientemente la firma AV-Test.

Esa protección viene acompañada de un consumo de recursos relativamente bajo y una gran facilidad de uso sin llegar a sacrificar funcionalidad, lo que unido a su carácter gratuito la convierte en definitiva en una gran solución de seguridad a nivel básico.

Si a eso unimos un Windows 10 actualizado y un mínimo de sentido común en el uso diario podremos disfrutar sin problemas de nuestro equipo, y no será necesario recurrir a soluciones de seguridad externas ni realizar gastos adicionales.

Antes de terminar un apunte, y es que todo esto no lo digo sólo en base a los resultados de AV-Test, sino también desde la experiencia propia, ya que he probado equipos con Windows 10 y Windows 8.1 sólo con Windows Defender navegando a diario por Internet en páginas muy variadas y no he tenido nunca problemas.

Más información: AV-Test.