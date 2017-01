Actualizado el Service Pack 4 no oficial para Windows XP

El soporte oficial de Windows XP fue sin duda una medida necesaria por parte de Microsoft para acabar con el dominio de un sistema operativo que todavía hoy mantiene una alta cuota de mercado, y que como sabemos se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza del gigante de Redmond.

Debido a su larga vida útil se generaron una gran cantidad de aplicaciones especializadas que son incompatibles con sistemas operativos más actuales, lo que ha generado una situación complicada para muchas empresas y entidades, que se ven atadas a Windows XP y a planes de soporte extendido mediante el pago de cuotas que se incrementan cada año.

Es evidente que la falta de planificación de dichas entidades y empresas ha jugado un papel importante, pero también hay que entender que las migraciones no siempre son fáciles, sobre todo en entornos de altas responsabilidades.

El caso es que que Windows XP lleva oficialmente muerto casi dos años, pero eso no impide que los usuarios se esfuercen en seguir mejorándolo con actualizaciones no oficiales, como este Service Pack 4, que se centra en la actualización de ciertos componentes y va dirigido a aquellos usuarios que no puedan o no quieran saltar a una versión de Windows más actual.

Tened en cuenta que no es un Service Pack oficial, así que no podemos garantizar la total compatibilidad y el buen funcionamiento del mismo, aunque no por ello deja de ser interesante.

Más información: Softpedia.