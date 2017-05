A la hora de actualizar un equipo para poder jugar es muy común pensar en cambiar directamente la tarjeta gráfica, pero es inevitable tener dudas sobre nuestra fuente de alimentación. ¿Será lo bastante potente como para alimentar tarjetas gráficas de gama alta o debería buscar en la gama media?

Esa es una de las muchas preguntas que pueden venirnos a la cabeza, sobre todo si no somos usuarios con un mínimo de experiencia, si estábamos utilizando una fuente genérica que no nos inspira mucha confianza o si la tarjeta gráfica que teníamos instalada era realmente floja.

Con este artículo queremos ayudaros haciendo una selección con las mejores tarjetas gráficas y de menor demanda energética que podemos encontrar actualmente en el mercado, ordenadas de menor a mayor potencia.

Gracias a la llegada de Maxwell es posible encontrar soluciones muy eficientes y potentes que funcionan incluso con fuentes genéricas de baja potencia, así que no os preocupéis, incluso en el peor de los casos encontraréis una solución que se ajuste a vuestra situación.

Como siempre os invitamos a opinar y a dejar vuestras dudas en los comentarios.

GeForce GTX 750

Una solución fantástica en términos de consumo y rendimiento, que además podemos encontrar en diferentes configuraciones y formatos, desde el clásico ATX hasta otros de perfil bajo y tamaño compacto que se ajustan a casi cualquier caja.

La versión estándar viene con 1 GB de GDDR5 y tiene suficiente músculo para jugar a la mayoría de los juegos actuales en condiciones más que aceptables, y lo mejor es que no necesita conector adicional de seis pines y se conforma con una fuente de 300W.

También es posible encontrar versiones con overclock y 2 GB de GDDR5 que ofrecen un mayor rendimiento y tampoco utilizan conector adicional de 6 pines, aunque en algunos casos se recomienda una fuente de 400W.

Sin duda una de las mejores actualizaciones para equipos de gama baja con fuentes y procesadores de baja potencia, como por ejemplo los Core 2 Duo o los Athlon X2 de menos de 2,4 GHz.

Podemos encontrar modelos como éste de Palit desde 107,39 euros.

GeForce GTX 750 TI

Es la hermana mayor de la anterior y ofrece un rendimiento sensiblemente superior sin tener un coste mucho mayor, ni demandar tampoco una gran cantidad de potencia puesto que mantiene el requisito mínimo y se conforma también con una fuente de 300W.

Actualmente se comercializa en versiones de 2 GB de GDDR5 y 4 GB de GDDR5, pero los segundos no valen la pena, ya que no tiene potencia suficiente para sacarle partido de verdad a tanta memoria gráfica y la diferencia de precio entre ambas versiones llega a ser muy grande.

Por lo general y salvo casos de juegos muy mal optimizados es posible jugar sin problema en resoluciones hasta 1080p y ajustes medios con esta tarjeta gráfica, siempre que el resto del equipo acompañe un poco.

La mayoría de las versiones que podemos encontrar no necesitan conector adicional de alimentación de seis pines y tienen un precio muy bueno para lo que ofrecen.

También son recomendables para actualizar equipos con procesadores como Core 2 Duo/Quad y Athlon/Phenom.

Uno de los modelos más interesantes es éste de GIGABYTE, que cuesta 124 euros.

GeForce GTX 950

Marca un salto de rendimiento importante, ya que en potencia es ligeramente superior a la R9 270 de AMD, lo que significa que también tiene una mayor potencia bruta que la GPU utilizada en PlayStation 4, y todo ello sin utilizar conector adicional de 6 pines.

Al igual que el modelo anterior viene en versiones de 2 GB y 4 GB de GDDR5 y es posible encontrarla en formatos compactos, pero dado que el precio de las versiones con mayor cantidad de memoria gráfica se acerca demasiado al de las GTX 960 lo mejor es optar por las versiones de 2 GB.

Ofrecen un buen rendimiento en resoluciones 1080p y calidades medias-altas y funcionan en fuentes a partir de 350W, por lo que son la mejor actualización si queremos aspirar a jugar en Full HD con un equipo antiguo haciendo cambios mínimos.

Si queremos aprovecharlas adecuadamente lo mejor es que estén acompañadas de un procesador tipo Core 2 Quad o Phenom II X4 a 3 GHz o más.

Podemos encontrarla a partir de 164,66 euros la versión micro ITX sin conector de 6 pines, y por 149,90 euros la versión estándar con conector de 6 pines. Ambas piden un mínimo de 350W.

Mención especial: HIS Radeon R7 360 iCooler Green OC

No podíamos terminar sin hacer una mención a esta tarjeta gráfica, un modelo muy interesante que por desgracia no podemos incluir de forma normal en esta guía, y no porque carezca de méritos para ello, sino porque no la hemos encontrado disponible todavía en ningún minorista.

A pesar de todo hemos querido citarla, ya que es una opción que valdría la pena tener en cuenta por su buena relación consumo-rendimiento. En general es muy parecida a una GTX 750 TI y podemos decir que hay un empate entre ambas, ya que ésta rinde mejor en unos juegos y la opción de AMD en otros.

Por tanto todo lo dicho para la solución de NVIDIA aplica en al HIS R7 360 iCooler, que no necesita conector de alimentación adicional y funciona con fuentes de 300W sin mayor problema.

En su momento se comentó que podría llegar al mercado por unos 100 euros, pero como decimos no la hemos encontrado disponible, sólo hemos podido verla en Amazon USA por 128,99 dólares.

Notas finales

Si tenéis un equipo muy básico y no pensáis actualizara nada más a largo plazo deberíais considerar sin duda la GTX 750 como mejor opción, pero si sus especificaciones son razonables y contáis por ejemplo con un Core 2 Quad-Phenom II X4 y 4 GB o más de RAM la GTX 950 es vuestra mejor apuesta, ya que conseguirá darle una segunda vida en juegos.

Os aclaramos esto porque como sabéis un procesador muy flojo os impedirá aprovechar adecuadamente tarjetas gráficas muy potentes, hasta el punto de que no os salga rentable la inversión.

Enlaces de interés: Guías MuyComputer.