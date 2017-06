Torvalds listo para ayudar a Linux a dominar el escritorio

Hemos oído muchas veces aquello de “éste será el año de Linux en PC“, cosa que nunca ha terminado de materializarse, aunque hay que reconocer que en otros sectores como el móvil hemos visto incursiones bastante serías e interesantes, sobre todo de la mano de Ubuntu.

Sin embargo no conseguir un objetivo a corto o medio plazo no implica que te vayas a rendir, ni que estés dispuesto a renunciar a ello, cosa que Linus Torvald ha confirmado en una reciente entrevista, donde ha hablado de sus prioridades y ha dejado claro algo muy importante.

En general Torvalds dijo que a él no le preocupa una interfaz bonita sino “un trabajo bien hecho”. No hay duda de que hacer las cosas bien importa, pero tener una interfaz llamativa es necesario para atraer usuarios y popularizar una plataforma, eso hay que tenerlo claro nos guste sí o no.

Saltando a ese algo importante Linus dijo textualmente:

“Obviamente me encantaría que Linux se hiciera con ese mundo también (con el escritorio), pero la realidad es que es una zona a la que es muy difícil entrar. Todavía estoy trabajando en ello. Han pasado 25 años, y puedo seguir luchando por ello otros 25 años“.

No hay duda de que Linux tiene sus ventajas, y de hecho actualmente existen distros bastante amigables con el usuario, como por ejemplo Ubuntu, y otras muy bonitas, como Elementary OS, pero la idea de conquistar el escritorio y llegar al usuario general es un reto todavía muy complicado, aunque obviamente no imposible.

¿Conseguirá Linux este ambicioso objetivo? Los comentarios son vuestros.

Más información: MuyLinux.