¿Sabías que Linux está en todos lados?

7

Servidores

De nuevo, ¿pero no son todo servidores? Pues sí… y no. Todo es computación, pero reduciéndolo a eso la galería tendría una sola imagen. Por lo tanto, lo interesante no es tanto llegar al final, ya resumido en el titular, como el trayecto en sí. De hecho, este apartado podría haber aparecido en los primeros lugares, porque el de los servidores es el segmento estrella de Linux. Para la image escogida es una bastante impresionante de los centros de datos de Google, pero había para elegir: Amazon, Netflix, Spotify, Wikipedia… No hace falta ni subirse a la nube.

Imagen: Google.