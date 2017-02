Kim Dotcom y John McAfee están “en guerra” por Megaupload 2.0

Kim Dotcom está dispuesto a resucitar Megaupload, el que fuese el portal de descargas directas más famoso del mundo y que fue cerrado acusado de ser una herramienta para el pirateo masivo.

En el proceso de construcción de Megaupload 2.0, el propio Kim Dotcom ha informado a TorrentFreak que MGT Capital Investments, que actualmente está dirigida por el también polémico John McAfee, ofreció invertir 30 millones de dólares en el proyecto de Dotcom, pero al poco tiempo se descubrió que aparentemente la intención de McAfee fue la de hacer subir las acciones de su empresa. Esta situación ha hecho que ambos empresarios estén ahora en pie de guerra.

Stay away from $MGT. They offered $500k for a no-substance partnership announcement with the sole purpose to pump up $MGT stock. I declined.

— Kim Dotcom (@KimDotcom) August 17, 2016