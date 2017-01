El hardware obsoleto de PS4 Pro genera cuellos de botella

Ya os lo hemos comentado en artículos anteriores y también hablamos del tema en este artículo especial, donde pudimos ver claramente que el hardware obsoleto de PS4 Pro podría acabar siendo un importante cuello de botella que limite el auténtico potencial de su GPU basada en Polaris 10.

Al final esta predicción se ha cumplido, ya que según han podido confirmar los chicos de DigitalFoundry la consola no es capaz de mantener 60 FPS fijos en Rise of the Tomb Raider utilizando el modo con resolución 1080p y la tasa de fotogramas desbloqueada.

Dicho juego ronda entre los 40 y los 60 FPS bajo la configuración señalada, que eleva la calidad gráfica general del juego frente a la versión original de Xbox One y la que veremos en la versión para PS4.

¿Quién es el culpable de este mal resultado?

En este caso el procesador, ya que como hemos dicho en ocasiones anteriores hablamos de un chip con arquitectura Jaguar de bajo consumo y bajo IPC a una frecuencia de apenas 2,1 GHz, que además funciona en modo de seis núcleos (en realidad 5,5 núcleos emulando seis).

Dicho procesador está muy por debajo de otras soluciones actuales que no sólo tienen un mayor IPC sino que además trabajan a frecuencias mucho mayores, y teniendo en cuenta el papel que juega la CPU a la hora de conseguir tasas de fotogramas estables y libres de picos el asunto está bastante claro.

Podemos sacar otra conclusión interesante de todo esto, y es que PS4 Pro no es una consola para 4K nativo sino reescalado, ya que su hardware presenta limitaciones claras y la optimización no hará milagros en este sentido.

Con todo, y siendo justos, debemos reconocer que al menos Sony ha sabido ponerle un precio bastante razonable a esta nueva consola, que costará 399 euros.

Más información: TweakTown.