Con la llegada de Xbox One S y el anuncio de PS4 Pro el mercado se ha vuelto bastante complicado y muchos usuarios se sienten confundidos. Si eres de los que están pensando en comprar una pero tienes dudas no te preocupes, en este artículo daremos respuesta a una pregunta clara y directa, ¿qué consola debo elegir?

Antes de empezar debemos tener claro que no existe sin más una respuesta universal, es decir, no hay una consola que sea totalmente mejor que otra y que por tanto podamos considerar de forma indiscutible como la mejor elección en todos los casos, sino que la misma dependerá de algunas cuestiones que analizaremos en profundidad en este artículo.

Sin más entramos en materia pero como siempre os invito a dejar cualquier duda o pregunta en los comentarios, haré todo lo posible por ayudaros a resolverla.

Una reflexión previa

En este apartado vamos a valorar detenidamente una serie de cuestiones que debemos dejar claras cuanto antes. La primera es que tanto Sony como Microsoft han dejado claro que sus nuevas consolas no afectan al ciclo de vida de las originales, así que dejamos fuera de la ecuación la vida útil como elemento a tener en cuenta a la hora de elegir una u otra consola.

Por otro lado también hay que tener claro que independientemente de la consola que escojamos vamos a disfrutar de los mismos juegos, la misma interfaz, las mismas posibilidades de juego online y las mismas aplicaciones y funciones, al menos a nivel básico, así que ese es otro punto que debemos tener grabado desde ya.

Finalmente nos falta tocar el tema de los mandos de control. Tanto en las nuevas consolas, Xbox One S y PS4 Pro, como en las anteriores, Xbox One y PS4, se utiliza el mismo sistema de control, el mismo mando y los mismos accesorios (salvando la ausencia de soporte de Kinect en Xbox One S) así que esto tampoco tendrá influencia alguna en nuestra decisión.

Hardware y características a tener en cuenta

Entramos ahora a ver las diferencias más importantes que separan a Xbox One y PS4 de Xbox One S y PS4 Pro, todas ellas limitadas al hardware y a algunas características concretas que veremos a continuación.

Antes de nada vamos a repasar al detalle las características y prestaciones de cada consola:

PS4 Pro:

APU AMD con CPU Jaguar de bajo consumo y ocho núcleos a 2,1 GHz.

8 GB de GDDR5 compartida con un ancho de banda de 218 GB/s.

GPU AMD Radeon Polaris 10 con 2.304 shaders a 911 MHz.

a 911 MHz. Soporte de reescalado 4K y HDR, pero sin lector Blu-ray UHD.

Disco duro de 1 TB en el modelo base.

Precio: 395,95 euros.

PS4:

APU AMD con CPU Jaguar de bajo consumo y ocho núcleos a 1,66 GHz.

8 GB de GDDR5 compartida con un ancho de banda de 176 GB/s.

GPU AMD Radeon derivada de Pitcairn con 1.152 shaders a 800 MHz.

a 800 MHz. Disco duro de 500 GB en el modelo base.

Precio: desde 250 euros reacondicionada, nueva desde 289 euros.

Xbox One S:

APU AMD con CPU Jaguar de bajo consumo y ocho núcleos a 1,75 GHz.

8 GB de DDR3 compartida con un ancho de banda de 68,26 GB/s.

32 MB de eSRAM que apoyan a la RAM principal con un ancho de banda de 219 GB/s.

GPU AMD Radeon derivada de Bonaire con 768 shaders a 914 MHz.

Disco duro de 500 GB en el modelo base.

Lector de Blu-ray UHD.

Soporte de reescalado 4K y HDR.

Compatible con juegos de Xbox 360.

Precio: desde 290 euros.

Xbox One:

APU AMD con CPU Jaguar de bajo consumo y ocho núcleos a 1,75 GHz.

8 GB de DDR3 compartida con un ancho de banda de 68,26 GB/s.

32 MB de eSRAM que apoyan a la RAM principal con un ancho de banda de 204 GB/s.

GPU AMD Radeon derivada de Bonaire con 768 shaders a 853 MHz.

Disco duro de 500 GB en el modelo base.

Compatible con juegos de Xbox 360.

Precio: desde 199 euros reacondicionada y 220 euros nueva.

Como podemos ver PS4 PRo es la solución más potente de las cuatro pero también la más cara, ya que llega a doblar el precio de una Xbox One. Por su parte Xbox One S posiciona casi al mismo nivel de precio que una PS4.

Si buscamos la solución más potente del mercado está claro que debemos apostar como hemos dicho por PS4 Pro, pero hay que tener en cuenta que carece de lector de Blu-ray UHD y que no es compatible con los juegos de PS3.

La segunda en potencia bruta es PS4, que es capaz de ofrecer un mayor desempeño en juegos pero carece también del valor añadido que ofrece la retrocompatibilidad de juegos de Xbox 360 e Xbox One S y Xbox One.

Siguiendo la escala de mayor a menor rendimiento tenemos a Xbox One S y a Xbox One, aunque es importante destacar que la diferencia entre ambas es mínima.

¿Cuál de las cuatro debería elegir?

Relación calidad-precio Xbox One ofrece un valor simplemente impresionante, ya que por 200 euros nos aseguramos disfrutar en condiciones aceptables de todos los juegos que lleguen durante los próximos años y además nos permite aprovechar nuestros juegos de Xbox 360.

En lo personal lo tengo claro, si tienes un presupuesto muy ajustado y el 4K no te importa para nada Xbox One es tu mejor opción.

Sólo en caso de que tengas una pantalla 4K, consumas discos en formato Blu-ray UHD y/o tengas juegos de Xbox 360 que quieras seguir disfrutando deberías plantearte la compra de Xbox One S.

Digo esto sobre Xbox One S por que PS4 Pro es mejor opción en relación calidad-precio para aquél que sólo quiera jugar, ya que la segunda rinde mucho más y las separa una distancia de apenas 100 euros, pero debemos tener en cuenta que la primera viene con un HDD de 500 GB y la segunda monta uno de 1 TB.

Finalmente tenemos a PS4, una consola que ciertamente no es mala compra ya que ofrece un rendimiento muy bueno para lo que cuesta. Deberíamos elegirla si no nos importa el 4K pero queremos disfrutar de un rendimiento más equilibrado a cambio de pagar un extra.

El tema de los juegos exclusivos también puede influir en la decisión, eso es evidente, pero esto es una cuestión demasiado personal que depende de los gustos de cada uno, así que no entraré en ella.

Notas finales

Como siempre sois vosotros los que tenéis la última palabra a la hora de elegir, aunque espero que este artículo os haya sido de ayuda y os haya permitido ver con mayor precisión los pros y los contras de cada una de esas cuatro consolas.

Por si os sirve de ayuda os dejo un pequeño resumen de lo que haría yo personalmente en cuatro situaciones distintas:

Tengo juegos de Xbox 360 que no quiero perder y puedo gastar 250 euros: compraría una Xbox One nueva con un juego.

No tengo juegos de Xbox 360 y puedo gastar 250 euros: compraría una PS4 reacondicionada.

Tengo una pantalla 4K pero sólo quiero jugar y puedo gastar 400 euros: me haría con una PS4 Pro.

Soy adicto a los contenidos 4K, quiero formato físico para conseguir el mejor bit rate y dispongo de 350 euros: compraría una Xbox One S con un juego.

Enlaces de interés: Guías MC.