¿Pudo equivocarse Einstein en la constante de la velocidad de la luz?

Un grupo de científicos detrás de la teoría de una velocidad de la luz variable y no constante como establecen leyes y teorías como la relatividad general de Einstein, dicen que cuentan con un método para probarlo.

Según la física de Einstein y la de otras teorías aceptadas para explicar el origen y expansión del universo, la velocidad de la luz es una constante en todos los marcos de referencia. Sin embargo, hace años que algunos físicos y cosmólogos la están cuestionando y apuestan por investigar en un nuevo marco teórico que explique el Universo y algunos fenómenos cosmológicos desconcertantes.

La constante de la velocidad de la luz puede sonar como el tipo de cosas intrascendentes que debaten los científicos, pero atreverse a contradecir el modelo de la física de Einstein tiene repercusiones en nuestra manera de entender el universo, tanto en la actualidad como en el pasado. porque es un valor (299.792.458 metros por segundo en el vacío) de uso universal en la mayoría de mediciones relacionadas con el cosmos.

Los que ponen en duda ese modelo, explican que la velocidad de la luz constante no es capaz de explicar por qué el universo hoy en día es tan inmenso, tan homogénea en su densidad y en gran medida uniforme en todas partes. Si la velocidad de la luz ha sido constante desde el comienzo del Big Bang hasta la actualidad, donde el universo se ha expandido ya, la luz del centro teórico no alcanzaría el límite exterior del universo al mismo tiempo, comentan. Esto daría lugar a un universo no homogéneo, que no es lo que observamos en la actualidad.

Con el fin de resolver la cuestión los científicos teorizan que la velocidad de la luz no es realmente constante. Al comienzo de la gran explosión, habría viajado más rápido. A medida que el universo se estableció y la expansión se ralentizó. también lo hizo la velocidad de la luz.

Aunque todo esto es teoría, los científicos dicen haber encontrado una manera de probarlo. Los científicos han estudiado el mapa de microondas cósmico, que es la historia de la luz, del universo, y han utilizado un modelo para predecir un número específico de “índice espectral”.

Si dentro de unos años su predicción coincide con lo que realmente se observó en el índice, confirmarían su teoría como válida y Einstein estaría equivocado en su teoría con todo lo que ello implica porque toda la física teórica está basada en ella. El índice y el modelo será publicado Physical Review D y promete debate…

Vía | ScienceDaily