DeepMind y el peligro de que una IA nos lleve al apocalipsis

El desarrollo de la IA (inteligencia artificial) ha permitido crear equipos verdaderamente inteligentes que incluso pueden llegar a superar a los seres humanos en campos concretos, cosa que pudimos ver recientemente con la victoria de AlphaGo de DeepMind en el juego Go.

Sin embargo ese gran desarrollo también ha generado dudas y un cierto malestar ante la posibilidad de que se nos acabe yendo de las manos, lo que a su vez ha dado pie una vez más a esas teorías que nos pintan un futuro terrible en el que las máquinas se han levantado contra nosotros y han esclavizado a la raza humana.

Puede sonar a ciencia ficción, pero lo cierto es que se ha demostrado claramente nuestra tendencia a depender más y más de ordenadores y sistemas conectados, así que un futuro en el que esos ordenadores se apoderen de nuestro mundo es algo cada vez más creíble que no debe ser descartado bajo ningún concepto.

Por ello DeepMind, la firma dedicada a la inteligencia artificial propiedad de Google, cuenta con el AI Safety Group, un equipo que está dedicado a la vigilancia permanente de los sistemas de inteligencia artificial para evitar “sucesos” o “acontecimientos” que puedan llegar a tener consecuencias negativas para la raza humana.

No tenemos detalles precisos sobre el trabajo de esta división, pero ya que nos hemos puesto en plan “conspiranoide” desde el principio del artículo me permito preguntarme si serían capaces de hacer frente a una IA tan avanzada que pueda “ocultarse a sí misma”, es decir, que no muestre su verdadero potencial hasta que sea demasiado tarde.

Es un tema complicado pero a la vez muy interesante, así que os animo a que nos deis vuestra opinión sobre la conveniencia o no de los sistemas avanzados de IA.

Más información: Fossbytes.