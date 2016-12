Digital Foundry adelanta las especificaciones finales de Nintendo Switch

Digital Foundry y Eurogamer acaban de anunciar especificaciones técnicas finales que tendrá Nintendo Switch. La consola, un híbrido entre portátil y sobremesa, será presentada oficialmente el próximo 13 de enero.

Como muchos rumores apuntaban, parece que la base dock no solo sirve para recargar la batería de la consola y propocionar la salida de vídeo para el televisor, sino que permite que la GPU suba su frecuencia de reloj y, en la práctica, mejore su nivel gráfico.

Así, el procesador de Nintendo Switch (4 núcleos ARM Cortex A57, máximo 2GHz) funciona en modo tablet a 1020 MHz, y puede llegar a los 1600 MHz con el dock. La GPU, por su parte, pasa de los 307.2 MHz del modo “tablet” a 768 MHz conectada a la base dock.

Si bien el comportamiento dependerá de lo que decida cada desarrollador en función de las necesidades de cada título, todo apunta a que Nintendo ha desarrollado una máquina que no solo dará la talla como portátil, sino que también nos brindará una experiencia plena conectada a un televisor de alta definición.

La mala noticia es la reducción en la velocidad de la GPU respecto a lo esperado y a los diseños de NVIDIA; con el objetivo de maximizar la duración de la batería y evitar un calentamiento excesivo, Nintendo ha optado por reducirla hasta un 40% así que los multiplataforma lo tendrán más complicado de lo esperado.

Estas son las especificaciones que ha desvelado Digital Foundry:

Procesador de 4 núcleos ARM Cortex A57, máximo 2GHz.

GPU: 256 núcleos CUDA, máximo 1GHz.

Arquitectura Nvidia Maxwell de segunda generación.

Memory: 4 Gbytes (ancho de banda 25.6GB/s)

VRAM compartida.

32 Gybtes de almacenamiento interno (ancho de banda 400 MB/s)

USB 2.0/3.0

Salida de vídeo 1080p 60 fps (juegos) y 4K 30 fps (vídeo).

Panel 6.2” IPS LCD, 1280×720 píxeles. Multitáctil de 10 puntos.

Con este hardware y a falta de lo que nos enseñe Nintendo en unos días, estamos ante una consola que supone un salto considerable desde Wii U (no esperábamos menos) pero que tambiénde generación. Una variable clave es el, que limita considerablemente la potencia del hardware (una máquina como esta consume unos 5-10W, por los más de 75W que necesita una One S para mover un juego) y otra las modificaciones personalizadas que todavía no conocemos.

Sí parece complicado que el port de juegos multiplataforma sea tan evidente como podría parecer en un principio y la pelota está ahora del lado de los desarrolladores. ¿Veremos a gigantes como EA o Ubisoft hacer el esfuerzo de adaptación a Switch? ¿Se la volverá a jugar Nintendo a una carta sin contar con las third parties? Toca esperar unos días para averiguarlo. ¿Qué os parece a vosotros?