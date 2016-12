Wolfenstein 3D llega a Game Boy Color gracias a un modder

Un modder ha conseguirdo llevar el conocido y querido clásico Wolfenstein 3D a las Game Boy Color, toda una hazaña que como vemos se ha logrado con un resultado fantástico, pero que como habrá imaginado más de uno de nuestros lectores “tiene truco”.

Game Boy Color no tiene potencia suficiente como para mover el clásico de id Software con esa calidad y fluidez, y de hecho no es la que se encarga de hacerlo. No os preocupéis, os lo explicamos con detalle.

El cartucho que vemos en la imagen integra una placa personalizada con un procesador gráfico NXP y un chip ARM Cortex-M0 a 48 MHz, que es el que se encarga de aportar el músculo necesario para poder levantar los píxeles y el “falso 3D” de Wolfenstein 3D en la veterana portátil de Nintendo.

A pesar de ese truco ha conseguido un acabado perfecto, ya que parece un cartucho normal y corriente y de hecho funciona únicamente con la alimentación que obtiene de las baterías de la propia Game Boy Color.

Para los más curiosos matizamos también un detalle importante, y es que el juego tiene una resolución de 160 x 144 píxeles.

