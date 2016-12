Guía de compras navideñas: smartphones

Se acerca la Navidad y vamos completando nuestras guías de compra. Hoy, toca revisar los smartphones, otro de los productos tecnológicos más vendidos para uso propio o como regalo de toda la campaña navideña.

Elegir el móvil inteligente ideal puede no ser tan sencillo porque la oferta disponible es apabullante. No ya en plataformas (como nos gustaría) pero sí en modelos distintos. Además, un smartphone actual va mucho más allá de las simples llamadas de voz y conviene conocer todas sus características. Como siempre hacemos en estas guías, vamos a dar un repaso de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a su compra, terminando con una selección de modelos para cada categoría de precio.

¿Con qué precio contamos?

Como en toda compra de tecnología conviene marcarse un presupuesto previo máximo. Si puedes gastar lo que te pidan o lo consideras una inversión de futuro hay modelos fantásticos en la gama alta. Si no puedes o debes gastarte 700-800 (y más euros) no te calientes con los tope de gama porque hoy en día la gama media es la más interesante en precio/características del mercado de móviles inteligentes.

Por otro lado, los últimos modelos comercializados no han aportado novedades tan significativas como para descartar la compra de generaciones anteriores, mucho más ajustada en precio y competente para cubrir la mayoría de necesidades de un usuario de a pie. Por descontando, lo de “cambiar de móvil cada año” ha pasado a la historia a no ser que quieras tirar el dinero.

¿Para qué vamos a usar el smartphone?

Enlazando con lo anterior, es otro de los aspectos previos que debemos valorar. Como decíamos, hace tiempo que el móvil inteligente dejó de ser un dispositivo simplemente para “hacer llamadas” de voz. Hoy son verdaderas computadoras en miniatura que usamos más para navegar por Internet, usar redes sociales, mensajería instantánea, videoconferencia, hacer fotografías, para juego en movilidad, como dispositivo de agenda digital, para ver películas o series, para escuchar música, para leer libros electrónicos y un largo etc. de posibilidades.

También otras funciones novedosas como la capacidad para “convertirse en PC” como prometen algunos modelos con Windows. Aunque haya modelos en la gama alta que nos puedan asegurar casi todas las funciones anteriores, conviene tener claro cuáles son nuestra prioridades.

Pantallas: tamaños y resolución

Los smartphones no han dejado de crecer en tamaño en los últimos años y actualmente la media está en los entornos de las 5 pulgadas. Por debajo tendremos oferta desde las 4 pulgadas y por arriba disponibilidad por encima de las 6 pulgadas, en un terreno más propio del “phablet”. En cuanto a resolución, la media estaría en 1080p aunque aún hay mucho desde VGA en la gama de entrada hasta los 4K de algún modelo en particular, una auténtica barbaridad que veremos en más modelos en 2017.

Para elegir el tamaño y resolución tendremos que valorar el objetivo de uso y las necesidades de un mejor manejo o mayor productividad. Pantallas más pequeñas llevan generalmente a terminales más ligeros y manejables con una sola mano, mientras que mayores diagonales de pantalla nos proporcionará una mayor comodidad y campo visual. Conviene recordar que mayores tamaños y sobretodo resoluciones reducirán la autonomía del terminal, porque la pantalla es por mucho el componente que más consume en smartphones.

En cuanto a tecnología de pantalla, las IPS son las más utilizados con diversas tecnologías para mejorar la imagen, con simples LCD en la gama de entrada y las OLED en algunos modelos de gama alta. La mayoría de smartphones permiten el uso de lápices ópticos pero la experiencia no es la mejor salvo en modelos concretos con digitalizadores activos que lo permiten. Si quieres utilizar un stylus, asegúrate del modelo que compras.

Hardware base

Los diseños bajo arquitectura RISC de ARM monopolizan los smartphones en todos los segmentos del mercado. Si hace años que ya lo dominaban ampliamente, la salida de Intel de este mercado cancelando los chipsets Atom Mobile de las series Broxton and SoFIA, han dejado sola a ARM. Al menos de momento, no hay ninguna alternativa en arquitectura salvo los contados modelos anteriores que puedas encontrar con Intel.

Sí hay competencia entre fabricantes y cada vez mayor. Los SoC móviles más extendidos en el mercado occidental y número uno mundial son los Snapdragon de Qualcomm, aunque los chipsets del fabricante chino MediaTek dominan en Asia y han aumentado cuota de mercado en todo el mundo. Menos extendidos están los Tegra de NVIDIA, mientras que podrás encontrar otros propios de fabricantes como los Exynos de Samsung, los Kirin de HiSilicon (Huawei) y cómo no los SoC de Apple, exclusivos para los iPhone.

En cuanto a la cantidad de memoria y almacenamiento de los smartphones, siguen aumentando. El mínimo de memoria RAM admisible se sitúa en 1 Gbyte para la gama baja hasta los 6 Gbytes que exhiben algunos modelos de gama alta. En cuanto a capacidad de almacenamiento, el mínimo a valorar lo situaríamos en los 8 Gbytes hasta los 256 Gbytes de la gama de alta.

Valora ambos componentes a la hora de la compra. La memoria RAM no podrás ampliarla y el almacenamiento en algunos modelos tampoco, porque se está extendiendo en la industria los diseños que no soportan tarjetas microSD que nos permiten ampliar el almacenamiento interno.

Por último, destacar que no toda la memoria ni almacenamiento es el mismo (aunque sean de la misma capacidad) y los modelos más avanzados utilizan LPDDR4 y eMMC 5.0, respectivamente.

Cámaras – Conectividad

El sistema de cámaras de smartphones es muy relevante según las encuestas, y de hecho, es la funcionalidad más importante tras el rendimiento, el sistema operativo y el precio, en la compra de un móvil inteligente. No hay que recordar como los móviles han hundido a la cámara compacta tradicional gracias a su gran versatilidad. Si vas a usar tu móvil como cámara única valora su equipamiento y no solo en megapíxeles, porque una buena óptica y aplicaciones capaces de sacarle partido son aún más importantes.

En cuanto a conectividad, a partir de la gama media todos los smartphones actuales soportan redes de banda ancha de cuarta generación. No deberías conformarte con menos aunque solo en presupuestos reducidos debes optar por redes 3G, que soportan todos los modelos actuales. El nuevo puerto de interconexión de periféricos, USB Type C, es el conector del futuro en smartphones y una gran cantidad de terminales de gama media y alta lo soportan ya.

Acabados – Autonomía

En acabados la diferencia fundamental llega del uso de materiales premium como el aluminio o el magnesio en la gama alta, frente a los plásticos en policarbonato más utilizados en gama baja y media. La utilización de capas protectoras como la que ofrece Gorilla Glass para la pantalla es una garantía, con la versión 4 como la más avanzada. Algunos smartphones ofrecen certificados para resistencia al agua, y contra golpes y caídas. Valora estas características especialmente si vas a trabajar en ambientes que lo necesiten.

La autonomía en smartphones sigue siendo una cuenta pendiente y dejando a un lado algún terminal especializado, este apartado es una carencia instalada en un sector que apuesta por la delgadez, mayor rendimiento y pantalla, penalizando la autonomía. Por norma general y como mínimo, tendrás que cargar tu smartphone cada noche a poco que le des un poco de caña. Si la autonomía es un aspecto importante para tí, valora la capacidad de la batería y que se pueda reemplazar porque no todos lo permiten. Otro diseño (a nuestro juicio carencia) que la industria ha adoptado.

Plataformas

8 de cada 10 smartphones vendidos utilizan Android como sistema operativo por lo que la mayor oferta se concentra en torno al sistema de Google. No tendrás problema en encontrar cualquier cosa que busques, en tamaño, prestaciones o precio.

El iOS de Apple es el segundo en cuota de mercado pero es exclusivo de los iPhones. Hace tiempo que Apple extiende la vida de generaciones anteriores para aumentar la oferta junto a los últimos modelos. Si quieres iOS solo tendrás los iPhones porque la compañía no licencia el sistema operativo a otras compañías.

El tercero en discordia, Windows Phone/Windows Mobile, ha caído en cuota de mercado de forma estrepitosa los últimos trimestres y la oferta hoy, se limita a los Lumia de Microsoft y algún terminal adicional.

Fuera de los tres grandes la alternativa es mínima aunque existe y pasa por variantes con los Linux móviles Tizen, Ubuntu OS o Firefox OS. Otros como BlackBerry OS está más muerto que vivo porque la compañía canadiense ha vendido la marca y utiliza Android.

Garantías – Móviles “chinos”

Cuidado con la compra de terminales de fabricantes que ni oficial ni por terceros tienen soporte en tu país. Y mucho menos si la plataforma de venta no te ofrece su propia garantía. Lo que conocemos por “móvil chino”, que no tiene nada que ver con Huawei, Lenovo, ZTE o Xiaomi, es atractivo por su precio de venta pero reza para que no tenga ningún problema/avería. Tampoco podrás actualizar sus sistema oficialmente y solo lo tendrás al día si existen ROMs alternativas para ellos. Valóralo.

Selección de smartphones

La oferta de móviles inteligentes es simplemente apabullante y si has llegado hasta aquí leyendo todo lo anterior habrás comprobado que hay muchas características a valorar para realizar la compra perfecta o la que más se ajuste a nuestras necesidades. Para ayudarte en la compra hemos dividido la oferta por niveles de precio en venta libre y seleccionado los que nos parecen más relevantes de cada gama. Valora con la información anterior y buena compra navideña.

Menos de 200 euros

Desde 200 hasta 400 euros

Desde 400 a 600 euros

Más de 600 euros