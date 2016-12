Nintendo muestra el mapa original de The Legend of Zelda

La gran N ha publicado un vídeo de apenas 20 segundos de duración donde podemos ver cómo era el mapa de The Legend of Zelda en su diseño original, y no sólo eso, también hemos podido ver algunos bocetos sencillos realizados por el propio Shigeru Miyamoto.

Hablamos como no de la primera entrega que marcó el debut de la franquicia en la consola NES de Nintendo, conocida como Famicom en Japón, un título que apostó por un planteamiento muy sencillo debido a las limitaciones que imponía el hardware de la época, pero que a pesar de todo ofrecía una experiencia única y totalmente épica.

Resulta fascinante la manera en la que Miyamoto plasmó todas sus ideas en esos sencillos bocetos y como las mismas fueron llevadas “a la vida” en el juego final, que resulta ser un calco absolutamente fiel.

Precisamente esto, el hecho de que el juego final es casi un calco de todo lo que concibió y esbozó Miyamoto, es lo que hace que éste merezca ser considerado como una de las mayores leyendas vivientes del mundo del vídeojuego.

No os entretengo más, os dejo con el vídeo y con las imágenes, y os invito a que nos contéis vuestras experiencias con el The Legend of Zelda original.

