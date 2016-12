God of War está terminado, ahora queda pulir algunas cosas

La franquicia God of War es una de las exclusivas más populares de Sony la nueva entrega para PS4 es uno de los juegos más deseados del momento, aunque la falta de información que se ha vivido recientemente ha acabado desesperando un poco a los fans.

Esa desesperación ha llevado a uno de los fans de la franquicia a comentar en Twitter que estaba empezando a pensar que el juego sólo sería una pequeña cacería de ciervos, en referencia a las secuencias que mostraron en su momento, y ha recibido una inesperada respuesta de Cory Barlog, director del nuevo God of War.

En su tweet ha dicho con humor que no, que hay un juego completo y que ya han podido jugarlo desde el principio hasta el final, lo que supone que la idea o el proyecto base está terminado, pero esto no quiere decir que vayan a poder lanzarlo tal cual.

Todavía hay cosas por pulir y es posible que acaben añadiendo nuevo contenido a esa base, lo que quiere decir que lo más probable es que el juego no asome hasta mediados o finales de 2017, aproximadamente, aunque las primeras informaciones apuntaban a principios de 2018.

En cualquier caso lo importante es que God of War ya ha cogido forma, y que de ahora en adelante todo el trabajo que inviertan irá dedicado pulir el juego para que pueda ofrecer la mejor experiencia posible.

Viendo lo que los desarrolladores han conseguido hacer con maravillas como Uncharted 4 o Bloodborne no me cabe la menor duda de que God of War será una maravilla técnica en PS4, incluso a pesar de las limitaciones de la consola.

Más información: WWG.