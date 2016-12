Lucasfilm tiene una versión en 4K de Star Wars Episodio IV: A New Hope

Gareth Edwards, el director de la recién estrenada Rogue One: A Star Wars Story, ha confirmado en una entrevista que Lucasfilm ha terminado el proceso de restauración en 4K de Star Wars Episodio IV: A New Hope, es decir, la primera película de la conocida saga cinematográfica, al menos por orden de estreno.

No tenemos claro si fue un despiste por parte de Edwards o si el director quiso echar “un poco de sal” a su entrevista y dar algo de “información privilegiada” a los fans de la saga, pero viendo que posteriormente no fue nada receptivo a cualquier cuestión relacionada con esa remasterización en 4K de Star Wars Episodio IV: A New Hope nos inclinamos más por lo primero.

En cualquier caso lo importante es que hay una versión de Star Wars Episodio IV: A New Hope remasterizada en 4K así que su lanzamiento no debería demorarse demasiado, aunque no sabemos si se trata de una remasterización hecha sobre la película original de 1977 o sobre la versión especial que llegó posteriormente.

A nivel personal me gustaría más que fuera una remasterización sobre la original de 1977 que sobre la edición retocada de 2006, pero dado que no tenemos nada claro lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y esperar.

Por lo que respecta a Rogue One: A Star Wars Story está siendo todo un éxito en taquilla y ha recibido además críticas muy positivas, lo que ha permitido a este spin-off disipar de un plumazo las dudas que tenían algunos sobre sus posibilidades reales en la gran pantalla.

