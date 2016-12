Sony repasa en dos minutos los mejores momentos de PS4 en 2016

No hay duda de que 2016 ha sido un año muy movido dentro del mundo del videojuego, un sector en el que PS4 de Sony se mantiene como la consola más popular y vendida del momento, una realidad que ha sido posible en parte gracias a sus títulos exclusivos.

En este sentido podemos destacar el regreso de franquicias tan conocidas y queridas como Uncharted 4 y recientemente el esperado The Last Guardian, pero a ello debemos unir también otras novedades importantes, como el lanzamiento del kit de realidad virtual de Sony y la avalancha de juegos multiplataforma de primer nivel que ha recibido también PS4.

Para celebrar el cierre de 2016 Sony ha cogido todos esos elementos y los ha condensado en un vídeo de poco más de dos minutos de duración que nos muestra los momentos más importantes que se han vivido este año en el universo PlayStation.

Si prestáis atención veréis que no falta nada, y que Sony ha puesto especial énfasis en destacar el PlayStation VR, es decir, su kit de realidad virtual para PS4 y PS4 Pro, aunque a nivel de hardware otra de las grandes novedades que tampoco podría faltar ha sido PS4 Slim.

Cierra el vídeo The Last of Us Part II, uno de los juegos más deseados y esperados, cuyo lanzamiento debería producirse en algún momento de 2018.