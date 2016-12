China se pone seria con el Bloatware en móviles

El Bloatware en móviles es igual de frustrante que el de ordenadores personales. Los fabricantes “castigan” al usuario pre-instalando una gran cantidad de software en smartphones nuevos. La mayoría de estas aplicaciones son inútiles y el cliente que paga religiosamente por su terminal nuevo no las ha pedido ni las necesita.

O hay alternativas mejores, son redundantes con lo que ya ofrece el sistema operativo o son apps o juegos que en definitiva ocupan espacio en el terminal. Como el instalado en PCs, el Bloatware en móviles afecta potencialmente a su rendimiento, a su funcionamiento, a la estabilidad y en algunas ocasiones hasta puede comprometer la seguridad. Incluso, en muchas ocasiones, no pueden ser eliminadas mediante los métodos habituales.

El gobierno chino a través del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) quiere poner coto a todo ello y ha publicado un conjunto de regulaciones preliminares que exigirá a todos los móviles vendidos en China a partir del 1 de julio de 2017, una funcionalidad que permita a los usuarios desinstalar aplicaciones precargadas no esenciales.

Los fabricantes también deberán prohibir a sus distribuidores la carga de aplicaciones sin el consentimiento de los consumidores. Las aplicaciones pre-instaladas que hayan sido eliminadas por el usuario, no podrán ser restauradas cuando se actualice el sistema operativo, de acuerdo con la nueva normativa.

Unas medidas diseñadas para “evitar que los vendedores de teléfonos inteligentes realicen cobros indebidos para aplicaciones precargadas, la divulgación de información personal de los usuarios, y el empaquetado de aplicaciones no esenciales en los teléfonos inteligentes nuevos”, explican.

No hay fabricante que esté libre de pecado. Los que utilizan Android con interfaces completas de usuario que no son mejores que las propias del sistema y con una gran cantidad de apps pre-instaladas, la mayoría, simplemente basura. Otros, hasta cuelan nuevo bloatware en las actualizaciones del sistema e incluso Apple, prometió medidas para “relajar” el bloatware en iOS 10, ocultando o desinstalando algunas de las aplicaciones nativas que incluye por defecto el sistema.

El Bloatware sigue siendo un gran problema. Los fabricantes no respetan al cliente y al final, tendrán que ser gobiernos y organismos los que protejan al consumidor. China ya llevó a los tribunales a algunos de ellos y la nueva normativa, aunque no elimina por completo el software basura al menos lo limita y otorga el control al consumidor de lo que debe o no estar instalado en los terminales. Una situación increíble después de pagar 700 euros por un móvil.