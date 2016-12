Gionee M2017, un smartphone de lujo que cumple en hardware

El conocido fabricante chino nos ha sorprendido con el anuncio del Gionee M2017, un smartphone de lujo que de verdad cumple en todos los aspectos, aunque probablemente deje indiferentes a aquellos que gusten del uso de oro y piedras preciosas.

A nivel de acabos se han utilizado metal y cuerpo auténtico para dar vida a este terminal, que viene acompañado de unas especificaciones realmente buenas:

Pantalla AMOLED curvada de 5,7 pulgadas con resolución 1440p.

SoC Snapdragon 653 con CPU de ocho núcleos.

6 GB de RAM.

128 GB/256 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara doble trasera de 12 MP y 13 MP, frontal de 8 MP.

Batería de 7.000 mAh.

Lector de huellas dactilares.

Android como sistema operativo.

Como podemos ver es un terminal que entra dentro de lo que podemos considerar como gama alta, aunque Gionee debería haber utilizado un Snapdragon 820-821 para convertirlo en un auténtico tope de gama.

Precisamente ese es su único punto “flojo”, y no lo decimos porque el Snapdragon 653 no ofrezca un buen rendimiento, sino porque ciertamente desentona con el resto de componentes y el uso de un SoC superior no habría supuesto un incremento de precio importante.

No podemos pasar por alto tampoco la batería, ya que es uno de sus puntos fuertes. Gracias a ella el Gionee M2017 promete hasta 32 horas de autonomía en conversación y 26 horas de reproducción de vídeo ininterrumpida. Si hacemos un uso moderado nos puede aguantar varios días sin cargar.

Su lanzamiento se espera para el próximo seis de enero, aunque todo apunta a que será exclusivo para el mercado chino, donde tendrá un precio base de 1.007 dólares para la versión de 128 GB y 2.446 dólares la de 256 GB.

Más información: Gionee.