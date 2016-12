El gigante surcoreano ha ido adoptando medidas de presión que le han permitido recuperar buena parte de las unidades del Galaxy Note 7 que todavía estaban pendientes de devolución, pero según ha comentado un portavoz de la compañía están considerando ir un poco más allá para poder pasar página cuanto antes.

En Corea del Sur se liberó una actualización que reduce la capacidad de carga del terminal hasta el 60%, algo que si bien no deja totalmente inutilizado el terminal sí que lo “lisia” de forma clara, pero no ha sido suficiente para motivar a todo el mundo a devolver su terminal.

Lo dicho se deja notar cuando vemos que el porcentaje de unidades devueltas ha superado el 90% pero se ha quedado un poco estancado, dando pie a una situación en la que Samsung ha confirmado que está lista para dar el siguiente paso y volver a limitar de nuevo la capacidad de carga del terminal.

Con esto en mente y recordando lo que han hecho en otros países vemos que Samsung tendría dos grandes opciones. La primera sería suprimir totalmente la capacidad de carga de los Galaxy Note 7, dejándolos inutilizados, o reducirla al 30%, de manera que aunque seguirían funcionando tendrían una autonomía muy limitada y su uso sería realmente incómodo.

No sabemos qué decisión tomará el gigante surcoreano, pero hemos podido confirmar que extenderán el plazo de devolución del 31 de diciembre al 31 de enero. No obstante aquellos que hagan la devolución después de diciembre no recibirán ninguna compensación adicional.

