El Autopilot de Tesla alerta de un accidente antes de que ocurra

A pesar de las críticas que ha ido recibiendo últimamente el Autopilot de Tesla ha demostrado que es algo más que una simple promesa, es una tecnología que se encuentra a un buen nivel que y que poco a poco sigue mejorando para llegar a convertirse en un piloto automático pleno.

El vídeo que han compartido los chicos de DvHardware es una clara muestra de todo su potencial, y de lo bien que ha hecho las cosas Tesla con la última actualización de software que ha introducido.

Hablamos de la versión 8.0 del Autopilot, que mejora en gran medida la capacidad de detección de peligros del sistema, y que en conjunción con el radar del coche puede incluso predecir accidentes.

En el caso que os dejamos en el vídeo la situación es simple, los sistemas del Tesla detectan que el coche que va delante está frenando con fuerza y lo identifica como un peligro grave, enviando una señal sonora al conductor justo dos segundos antes del accidente y procediendo a frenar con fuerza para detener el vehículo.

Puede parece poco impactante a simple vista, sobre todo porque el Tesla iba manteniendo una buena distancia de seguridad y no conducía demasiado rápido, pero no por ello deja de ser algo impresionante.

No hay duda de que la firma de Elon Musk va por buen camino. Su Autopilot es cada vez más preciso y estamos convencidos de que poco a poco acabarán logrando sus objetivos.

Antes de terminar os confirmamos que a pesar de lo aparatoso que fue el accidente ninguno de los implicados sufrió heridas graves, afortunadamente.

Más información: DvHardware.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 27 de diciembre de 2016