¿Comer en platos? No seas antiguo, utiliza un iPad hombre

Quince, un restaurante ubicado en San Francisco y que tiene el honor de contar con tres estrellas Michelín, ha decidido innovar de una manera bastante curiosa, sustituyendo los platos tradicionales para pasar a servir la comida directamente en iPads.

El menú que integra el “plato” que se sirve sobre un iPad se conoce como “perro en busca de oro”, y se presenta perfectamente escenificado gracias a la imagen de fondo que muestra la tablet de Apple, donde efectivamente podemos ver a un can que está rebuscando en la tierra.

Es un simbolismo sencillo y efectivo, ya que la composición de dicho “plato” consiste en unas bolitas de trufa blanca que recuerdan a las croquetas de toda la vida. Dichas trufas tienen un valor muy alto y crecen bajo la tierra, y de ahí el citado simbolismo.

No es la primera vez que se recurre a un iPad como elemento para presentar una comida, de hecho en Reino Unido se empleó hace un año con algunos postres, pero no deja de ser interesante esa particular unión entre tecnología, comida de lujo y extravagancia.

Sé que os estáis preguntando cuánto cuesta el menú que incluye ese plato con trufas blancas y como habréis podido anticipar no es para nada económico, ya que asciende a 220 dólares, unos 210 euros aproximadamente, suficiente para que una familia media haga la cesta de la compra casi dos semanas.

