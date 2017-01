Valve lista los 100 juegos más vendidos de 2016 en Steam

Valve ha publicado un completo listado con los 100 juegos más vendidos de 2016 en Steam, aunque ha llevado a cabo una categorización bastante interesante, ya que han tomado como base los ingresos totales que han generado y han agrupado los juegos en cuatro grandes rangos: platino, oro, plata y bronce.

Las doce primeras posiciones en platino quedan reservadas a los siguientes títulos:

GTA V. X-COM 2. DOTA 2. Civilization VI. The Witcher III. Rocket League. No Mans Sky. The Division. Total Warhammer. Dark Souls 3. CS: GO. Fallout 4.

Esos títulos son los que cierran la categoría “platino”. Por debajo de ellos y en la categoría “oro” encontramos juegazos del calibre de Rise of the Tomb Raider, DOOM 2016 y Stellaris.

En la “división de plata” se encuentran juegos triple A como Far Cry Primal, Deus Ex Mankind Divided y Watch Dogs 2. Cierran en la categoría de “bronce” juegos tan polémicos como Mafia III y joyas como Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y el primer Dishonored.

Como vemos hay una gran cantidad de juegos gratuitos que sin embargo han conseguido un gran nivel de ingresos gracias a los micropagos que integran. Resulta muy llamativo, ya que esos micropagos han permitido por ejemplo que DOTA 2 esté “codo con codo” con títulos del calibre de GTA V.

Si todavía tienes pendiente hacerte con algún juego aprovecha, ya que las rebajas de Steam terminarán dentro de unas pocas horas.

