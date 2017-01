Cortana llegará a los coches de Nissan, presentación oficial en el CES

Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, Microsoft quiere llevar a Cortana al mayor número de sistemas, dispositivos y productos posible, y parece que su estrategia está yendo “sobre ruedas” (nunca mejor dicho), ya que Nissan ha confirmado de forma clara que utilizarán a la conocida asistente personal del gigante de Redmond en sus próximos coches.

La información es muy escasa y no va más allá de lo que vemos en el vídeo que os hemos dejado, donde tenemos lo que sería una vista previa del funcionamiento de Cortana en los próximos coches de la marca japonesa, y también una fecha oficial de presentación, el cinco de enero.

A pesar de todo podemos sacar en claro que este acuerdo es muy importante para Microsoft, y si lo ponemos en conjunto con el anuncio oficial de la llegada de Skype a los Volvo serie 90 podemos darnos cuenta de que el gigante de Redmond está logrando introducirse sin problemas en el sector del automóvil con sus soluciones de software.

Os recordamos que es muy posible que Cortana acabe llegando también a los Volvo serie 90 en un futuro cercano para complementar y potenciar el sistema de infoentretenimiento de dichos coches, aunque de momento no está confirmado así que no podemos darlo por seguro.

Más información: NextPowerUP!

Three days until #Nissan‘s keynote at #CES2017! (Just ask #Cortana to remind you…) Catch it on @Twitter or @YouTube: https://t.co/yre8W4jf8F pic.twitter.com/ZMfs4xCem9

— Nissan Motor (@NissanMotor) 2 de enero de 2017