Hankook Mirae nos enseña cómo es el primer robot mecha real

La compañía Hankook Mirae ha presentado en sociedad el primer robot mecha real que está realmente pilotado por una persona, y la verdad es que el resultado que han conseguido es bastante bueno.

Su diseñador, el experto en efectos especiales Vitaly Bulgarov, ha publicado unos vídeos en Facebook donde podemos verlo en acción.

Es evidente que no gozan de agilidad y que los movimientos no tienen nada que ver con lo que nos han “vendido” las películas de ciencia ficción y los mangas más conocidos, pero debemos ser conscientes de que se trata de un proyecto temprano y que para ser un primer prototipo funcional no está nada mal.

Hankook Mirae ha confirmado que este robot mecha mide cuatro metros de altura y tiene un peso de 1.300 kilogramos. Su objetivo es llegar a producirlo en masa para que pueda ser utilizado en entornos hostiles y peligrosos, en los que el ser humano no pueda mantenerse con vida sin protección.

Es una idea interesante y como decimos este primer paso está muy bien, aunque todavía tienen mucho camino por delante y muchas cuestiones que resolver. La primera y también la más importante es cómo alimentar a ese enorme mastodonte para darle una autonomía razonable.

Más información: Vitaly Bulgarov.