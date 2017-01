Microsoft comercializa el controlador Red Xbox One

No pasará desapercibido el nuevo controlador Red Xbox One, que como su nombre indica es un nuevo mando para la consola de Microsoft en el espectacular acabado de color rojo que ves en las imágenes.

Estará disponible en la Microsoft Store y (por el momento en exclusiva) para las tiendas Gamestop en Estados Unidos a partir del 10 de enero y por 64 dólares. En el resto de regiones debe estar disponible este año a través del Xbox Design Lab, aunque a un precio superior.

Por lo demás, se trata del mismo controlador para Xbox One que ya estaba disponible en blanco, negro o azul. Mando inalámbrico por Bluetooth para el que hay consenso en situarlo entre lo mejor del mercado.

Mejorado en todos los aspectos frente al de Xbox 360, tiene un diseño más elegante y ergonómico, con tacto y agarre mejorado. Los sticks son más sensibles, incluye una cruceta D mejorada para una mayor precisión y los gatillos y botones superiores están diseñados para accesos más rápidos. Los botones de menú y vista están diseñados para navegar rápidamente e incluye un conector jack de 3,5 mm que te permite enchufar tus auriculares directamente al mando.

Tiene hasta el doble de alcance que otros mandos anteriores y es compatible con el Kit Carga & Juega de Xbox One, los auriculares Chat Xbox One y los auriculares Estéreo Xbox One. Puede trabajar con un máximo de 8 mandos inalámbricos a la vez a tu consola con vinculación sencilla de perfil y mando.

Red Xbox One es compatible oficialmente con Xbox One, Xbox One S y PCs con Windows 10, y también puedes utilizarlo en equipos con OS X, Linux y Steam OS.