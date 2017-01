En noviembre un post de Microsoft relacionado con el intérprete de comandos de Windows, conocido como Símbolo del Sistema o “cmd.exe”, se llegó a malinterpretar hasta extremos tan exagerados que el propio gigante de Redmond ha tenido que saltar a la palestra para poner las cosas claras.

Lo primero que hay que tener claro es que no, Microsoft no piensa “matar” el Símbolo del Sistema, que seguirá estando “en el mismo sitio” y se podrá seguir utilizando sin problemas, así que todos esos rumores que indicaban que el mismo pasaría a mejor vida y que sería sustituido por la interfaz Power Shell no son ciertos.

Por si quedaba todavía alguna duda el propio gigante de Redmond ha confirmado que el Símbolo del Sistema es un elemento vital para el propio desarrollo de Windows como sistema operativo, y que por tanto no se irá a ningún sitio “ni hoy ni mañana”.

Lo único que se ha producido es una activación por defecto de la interfaz Power Shell, que viene a suponer una simple puesta al día, pero podemos volver a la interfaz clásica del Símbolo del Sistema en cualquier momento a través de la ruta “Ajustes > Personalización”.

En el artículo oficial de Microsoft también podemos ver detalles que ponen de relieve lo popular que es este intérprete de comandos, ya que aseguran que se utiliza a diario por millones de personas en todo el mundo, y dejan un dato importante, que el mismo no equivale actualmente a un MS-DOS, poniendo con ello fin a una creencia popular que está muy extendida.

¿Y qué es entonces el Símbolo del Sistema? Pues una aplicación Win32 escrita totalmente en “C” que ofrece unas posibilidades muy superiores a las del sistema operativo MS-DOS.

Más información: Microsoft.