Nuevo Canon Digital: 12 euros más por un disco duro o SSD

El nuevo Canon Digital está en marcha y el borrador del Real Decreto que lo regulará pone precio a las cantidades que habrá que pagar por este concepto, según repasa la agencia Europa Press.

Como sabes, el nuevo Canon Digital retomará el sistema anterior al que utilizaba el Presupuesto, tumbado después que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declarase ilegal y en medio de una denuncia por prácticas monopolísticas y tarifas abusivas de las sociedades de gestión.

Se trata del canon que estaba vigente desde 1996 basado en la “compensación equitativa por copia privada”, que gravaba soportes, equipos informáticos, medios de almacenamiento, teléfonos móviles y un largo etc. Las cantidades adicionales con los que se gravará cada equipo o soporte ponen los pelos de punta. Algunos de ellos:

12 euros más por cada disco duro o SSD.

7,95 euros por cada equipo con capacidad para copia, impresión, fax o escáner.

3,15 euros por reproductores.

1,1 euros por móvil.

0.30 por cada memoria USB.

0.17 euros por cada CD.

Todas estas cantidades serán cargadas a los fabricantes, que serán los que negocien las mismas con las entidades de gestión de propiedad intelectual. Si no se ponen de acuerdo, tendrá que intervenir la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Sí, la creada por Sinde.

Aunque la carga -sobre el papel- será para las empresas tecnológicas, no dudes que terminará redundando en el consumidor con mayores cuantías en los precios finales de equipos y soportes.

El “impuesto revolucionario” sigue siendo injusto porque se aplica “a todo lo que se mueva”, aunque no vaya a ser usado para copiar material protegido. Un ejemplo es el gravamen para los CDs, que se aplica incluso a los medios que no puedan ser grabados. Por no hablar de su aplicación “indiscriminada” a empresas y profesionales.

Lo tenemos claro, Vamos a volver a pagar un nuevo Canon Digital cuando compremos el dispositivo, soporte o equipo, aunque no lo dediquemos a realizar copia privada alguna. Tan injusto y arbitrario como el de 1996 o como el que fue tumbado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.