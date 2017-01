City Of The Dead podría ser el segundo DLC de Dark Souls 3

From Software está trabajando en el segundo DLC de Dark Souls 3, una expansión que será el último contenido descargable que recibirá el juego y que podría llegar bajo el nombre de City Of The Dead.

Esta información ha sido extraída por un youtuber de archivos que se encuentran “escondidos” en el propio juego y que vienen en japonés, pero además también ha identificado referencias a armas que todavía no es posible conseguir de forma normal, y resulta que las mismas tienen una cierta inspiración en lo que conocemos como “los huecos”.

Hueco es el nombre que reciben los no muertos en Dark Souls 3, cuyo aspecto es como sabemos similar al de “un cadáver viviente” parcialmente seco y vacío, un estado que podemos llegar a sufrir en el juego durante el desarrollo de una misión secundaria.

Aunque no se trata de una confirmación oficial la información es fiable y tiene mucho sentido, ya que no hablamos de un rumor inventado, sino de datos que se han encontrado en las “entrañas” del juego y que están profundamente relacionados con el argumento del mismo.

Si todo lo dicho se confirma es posible que City Of The Dead nos lleve directamente a Londor, tierra de los huecos y lugar del que provienen personajes ya conocidos que aparecieron en Dark Souls 3, como Yuria, por ejemplo.

No sabemos cuándo podría llegar este nuevo DLC, pero en teoría no debería irse más allá del primer trimestre de 2017.

Más información: WCCFTech.