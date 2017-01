Elon Musk habla de videojuegos, le gusta lo que hace Blizzard

El CEO de Tesla y SpaceX es una de las figuras más importantes y reconocidas dentro del sector tecnológico, una posición que desde luego ha sabido ganarse a pulso, pero también es un amante de los videojuegos, concretamente de los que hace Blizzard.

Durante una reciente entrevista el directivo habló sin tapujos de sus videojuegos favoritos y entre ellos citó a Overwatch, el último gran lanzamiento que ha realizado Blizzard, aunque también mencionó a Heartstone y dijo que le gusta mucho a él y a sus hijos.

Esas fueron sus dos grandes recomendaciones, aunque en la parte final de la entrevista también sonaron otros nombres. A Elon Musk le recomendaron dos juegos muy conocidos, The Last of Us y Uncharted, pero terminó hablando de Deus EX: Mankind Divided.

Parece que Musk es un seguidor de dicha franquicia, ya que comentó que esta última entrega no le ha terminado de gustar por las deficiencias que presenta a la hora de contar la historia que, recordamos, gira en torno a una pugna entre humanos y aumentados biónicos.

Al final del vídeo Musk hace una referencia al Deus Ex original, y destaca como en aquella época los desarrolladores se esforzaban más en contar una buena historia para suplir la baja calidad que presentaban los gráficos.

No sé si seré el único, pero me parece bastante curioso que Elon Musk haya jugado al Deus EX original y no conozca The Last of Us y Uncharted.

Más información: SlashGear.