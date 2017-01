Amazon Strike, un canal de streaming de anime por cinco dólares

Los fans de los dibujos de animación japonesa tienen un motivo para sonreír y se llama Amazon Strike, un canal especial de pago dedicado al streaming de dicho tipo de contenidos que acaba de debutar en Estados Unidos con un precio de cinco dólares al mes.

Sí, has leído bien, un canal por cinco dólares y limitado obviamente a los miembros de Amazon Prime. Puede parecer un precio excesivo pero haciendo cuentas salen 16,6 centavos de dólar al día, y si tenemos en cuenta lo que ofrece nos daremos cuenta de que es una buena opción.

Según podemos leer en Variety los suscriptores de Amazon Strike tendrán a su disposición más de 1.000 episodios de series anime y una gran cantidad de películas, que van desde las que acaban de ser estrenadas en Japón hasta aquellas más antiguas que podemos considerar como clásicos.

Como no podía ser de otra forma se trata de un servicio totalmente libre de anuncios y no, no tiene una versión gratuita basada en publicidad, al menos de momento.

Para los más indecisos podemos confirmar que se oferta un periodo de prueba gratuito de siete días, aunque de momento no tenemos confirmación sobre su posible extensión a otros mercados más allá de Estados Unidos.

Actualmente existen canales que ofrecen este tipo de contenidos integrados en otros servicios de streaming en general, incluido el propio Amazon Prime, y de forma totalmente gratuita, pero su catálogo es inferior y además utilizan publicidad para generar ingresos, así que esta alternativa resulta bastante atractiva, especialmente para aquellos que consuman anime a diario.

