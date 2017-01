Malas noticias, no hay Half Life 3, el proyecto ha sido descartado

Half Life 3 es uno de los juegos más esperados y deseados del mundo pero también uno de los más esquivos, aunque los rumores y filtraciones que habíamos ido viendo en algunos rumores anteriores nos habían dejado algo de esperanza, ya que parecía que al menos estaba en desarrollo.

Sin embargo una entrevista con una persona que trabajó para Valve nos ha dejado una mala noticia, y es que el proyecto ha fue descartado. Según cuenta durante el tiempo que pasó en Valve habían proyectos en los que efectivamente se incluía la franquicia Half Life, pero estos acabaron abandonados o en suspensión.

No hay Half Life 3, Valve nunca lo ha anunciado, aunque hubo intentos de sacar adelante una nueva entrega en la franquicia e incluso se formaron equipos de 30-40 personas para trabajar en el proyecto, pero al final fue descartado.

Antes de que cunda el pánico debemos tener en cuenta que en el mundo del videojuego es muy normal empezar proyectos y que estos acaben siendo descartados, y si no que le pregunten a id Software, que descartó una versión de DOOM con tintes de Call of Duty para dar forma al juegazo que analizamos en este artículo.

Por otro lado también es importante recordar que Half Life 2 puso el listón muy muy alto, tanto que es comprensible que Valve quiera tomarse con calma la idea de lanzar una tercera parte, ya que tiene que rayar a un gran nivel.

¿Entonces no habrá Half Life 3? Nosotros no hemos dicho eso, y el ex de Valve tampoco lo da a entender, sólo dice que de momento no tienen nada entre manos, pero esto no implica por sí mismo que no vayamos a verlo nunca.

