Nintendo Switch, ¿ha cumplido con las expectativas?

Tras el evento de presentación oficial de Nintendo Switch las acciones de la compañía nipona han bajado un 6%, una pérdida de valor que pone de relieve que a los inversores no les ha gustado lo que ha visto.

No es la primera vez que ocurre esto tras una presentación o un lanzamiento importante, de hecho basta recordar lo ocurrido recientemente con Super Mario Run y las valoraciones negativas de los propios usuarios, pero en este caso la cosa no se limita a una cuestión de opiniones personales.

El evento fue divertido, tuvo momentos brillantes y desde luego Nintendo demostró que sabe innovar e ir más allá de la simple potencia bruta a la hora de diseñar una consola. Esto es totalmente loable y desde luego merece un gran reconocimiento, ya que con la Switch han hecho un excelente trabajo en ese sentido.

Es una consola única y abre la puerta a nuevas formas de jugar, pero en el evento faltaron dos cosas que en mi opinión son las que han generado dudas y han servido para dar pie a polémicas y discusiones que pueden llegar a rozar lo absurdo.

¿Qué hay del hardware y los juegos de terceros?

Una de ellas son las especificaciones. Ya nos quedó claro hace meses que Switch utiliza un SoC Tegra personalizado, así que en lugar de repetirlo habría estado bien dedicar un minuto a desvelar qué versión es, qué CPU-GPU utiliza y cuánta memoria RAM tendrá la consola.

El hecho de que se haya mantenido en secreto no sorprende, de hecho Nintendo fue adquiriendo la mala costumbre de dejar de dar importancia al hardware para centrarse únicamente en la experiencia de juego y en sus franquicias exclusivas, dos cosas que están muy bien pero que nunca deben llegar al punto de desplazar totalmente al primero.

Por otro lado también faltaron juegos de terceros, y no me refiero a vídeos de proyectos concretos, sino al menos un resumen de títulos que podemos esperar por parte de grandes como Bethesda, EA, id Software, Capcom y Activision, entre otros.

Esta ausencia también ha permitido cuestionar a Nintendo Switch, y es normal, ya que parte de los fans de la gran N no han tenido una buena experiencia con Wii U, una consola interesante que no ha recibido el apoyo de terceros y que tiene un catálogo de juegos mínimo.

Un precio que se nos antoja algo elevado

No podemos terminar sin hablar del precio, 299 dólares sin juego, superior al de Xbox One y PS4, que se encuentran por 250 dólares con un juego. Por mucho que Nintendo lo niegue ambas consolas serán rivales directas de la Switch.

Nintendo Switch ofrecerá una experiencia de juego nueva, muchas posibilidades y las franquicias exclusivas de la gran N, pero a un precio superior al de ambas consolas. Por su parte Xbox One y PS4 ofrecen una potencia superior, un precio más bajo, un catálogo de juegos enorme y el apoyo total de terceros.

A nivel personal me gusta Nintendo Switch, pero tengo sensaciones enfrentadas por una razón muy sencilla, y es que siento que Nintendo va a lanzar otra vez una consola inferior técnicamente, con un precio excesivo y que encima podría no recibir un auténtico apoyo por parte de los desarrolladores más importantes.

Espero estar equivocado, ya que he disfrutado de las joyas de Nintendo desde que tuve mi primera NES en los ochenta y nada me gustaría más que una consola de la firma que me permita disfrutar de sus franquicias más importantes, pero también de los triple A de terceros.