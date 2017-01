Nintendo Switch recibirá juegos clásicos de Neo Geo

En este artículo os contamos todas las claves más importantes de Nintendo Switch, y en este otro hicimos una pequeña reflexión expresada a modo de opinión personal sobre la nueva consola de la gran N, un sistema que como habíamos imaginado recurrirá al encanto de los juegos clásicos de las consolas de 8 y 16 bits de Nintendo.

Como sabemos al suscribirnos al modo online de pago recibiremos en alquiler un título de NES o Super Nintendo, que será nuestro siempre y cuando sigamos pagando mensualmente, pero también se ha confirmado que Nintendo Switch recibirá juegos de la querida y deseada Neo Geo.

De momento se han confirmado cinco juegos que estarán disponibles desde el lanzamiento de la consola en marzo: Waku Waku 7, Shock Troopers, World Heroes Perfect, Metal Slug 3 y The King of Fighters 98, aunque no tenemos detalles sobre cómo se llevará a cabo su comercialización, es decir, sabemos que llegarán en formato digital pero no tenemos claro si se venderán en forma de pack o individualmente, y tampoco se sabe nada del precio.

Todos los juegos contarán con diferentes ajustes que nos permitirán regular la configuración y elegir entre varios filtros de imagen, gracias a los cuales podremos recrear el aspecto original que tenía cada juego en la consola de SNK.

También podremos medir nuestras puntuaciones con las de otros jugadores en todo el mundo, e imaginamos que en los meses venideros irán llegando más títulos de Neo Geo a Nintendo Switch, lo que nos podría dejar con un catálogo bastante completo.

Os recordamos que la nueva consola de Nintendo estará disponible a partir del 3 de marzo y que su precio en España será de 329 euros.

Más información: Famitsu.