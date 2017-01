Google confirma problema de hardware en los Pixel que afecta al sonido

Los problemas de sonido que arrastraban los Pixel y Pixel XL de Google no son algo nuevo, aunque el gigante de Mountain View no había hecho un comunicado oficial al respecto y por tanto no teníamos claro si éstos se debían a un fallo a nivel de software o a nivel de hardware.

Por si no estáis al corriente de este tema os hacemos un resumen rápido, cuando se eleva el volumen de los Pixel y Pixel XL la reproducción del sonido no es buena ya que se producen distorsiones que acaban afectando gravemente a la calidad del mismo.

Finalmente Google ha confirmado que no puede resolverlo a través de una actualización de software y que se trata por tanto de un problema de hardware, así que todos aquellos que tengan un Pixel o Pixel XL y sufran este problema pueden acogerse a un reemplazo gratuito del terminal por uno nuevo que, en teoría, debería tenerlo totalmente resuelto.

Aunque han aparecido algunas soluciones que ayudan a paliar el problema en terminales con ROMs personalizadas lo mejor es aprovechar la garantía y dejar que el servicio de soporte haga su trabajo, ya que hablamos de smartphones que tienen un precio base de 649 dólares y que son, por tanto, una inversión importante.

Los Google Pixel han tenido una buena acogida y han dejado claro el camino que tiene pensado seguir el gigante de Mountain View en su nueva aventura como vendedor de terminales “propios”, pero al mismo tiempo su lanzamiento ha sido bastante accidentado, ya que se ha visto acompañado de otros problemas que afectaron a un número considerable de usuarios, como por ejemplo éste relacionado con la cámara.

