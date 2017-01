NVIDIA SHIELD TV ya disponible, todo lo que debes saber

El gigante verde ha confirmado la disponibilidad oficial de SHIELD TV, un dispositivo multimedia que como sabemos es mucho más que una simple consola basada en Android, ya que permite hacer streaming de contenidos multimedia en resoluciones 4K y disfrutar de una gran cantidad de aplicaciones.

Antes de profundizar en sus especificaciones y revisar sus prestaciones más importantes debemos prestar atención al diseño, un punto importante ya que la SHIELD TV está llamada a convertirse en el elemento central de nuestro salón.

NVIDIA ha cuidado mucho los acabados, apostando por un diseño con líneas geométricas muy marcadas y reduciendo el tamaño frente a la generación anterior en un 40%. También han rediseñado el mando de control a distancia y el mando de control para juegos.

Toda la potencia de Tegra X1

A nivel de hardware SHIELD TV utiliza un potente SoC Tegra X1, equipado con un procesador de cuatro núcleos Cortex-A57 y 2 MB de caché L2 y una GPU basada en Maxwell con 256 shaders y soporte de DirectX 12.

Esa solución gráfica le permite trabajar con resoluciones 4K a 60 FPS y HDR activado sin problema, lo que la convierte en una solución muy interesante incluso para los que tengan una televisión UHD de última generación en casa.

Su memoria RAM es de 3 GB, cifra más que suficiente para asegurar una buena experiencia de uso con cualquier aplicación y juegos, y está disponible en dos versiones con diferente capacidad de almacenamiento; una con 16 GB de eMMC y otra con un disco duro de 500 GB, ambas ampliables a través de sus conectores USB 3.0.

No debemos pasar por alto su soporte de Dolby Atmos y DTS-X, ya que nos permitirá disfrutar de una alta calidad de sonido.

Todos tus contenidos multimedia y muchos juegos

Como anticipamos NVIDIA ha diseñado SHIELD TV como algo más que una simple consola basada en una versión personalizada de Android N. Para ello ha implementado un soporte completo de contenidos multimedia en streaming y alta resolución, que podremos aprovechar al máximo con aplicaciones con aplicaciones tan populares como Netflix, YouTube y Google Play Movies, entre otras.

Sin embargo esto no quiere decir que hayan descuidado los juegos, ya que además del catálogo de títulos disponibles para Android y otros propios se ha confirmado que estarán disponibles versiones de The Division, FarCry Primal, Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate y For Honor, es decir, títulos triple A con calidad de consola de última generación.

Queda claro que con SHIELD TV no te faltarán contenidos en ningún momento.

Otras cosas que debes saber

A todo lo que hemos comentado anteriormente debemos sumar una serie de características adicionales que suponen un valor añadido y que debemos tener muy en cuenta:

SHIELD TV integra el sistema manos libres de Google Assistant . Google ha optimizado la experiencia del asistente en la televisión, ya que, al disponer de una pantalla más grande, puede mostrar respuestas visuales además notificaciones por audio. Control total por voz.

. Google ha optimizado la experiencia del asistente en la televisión, ya que, al disponer de una pantalla más grande, puede mostrar respuestas visuales además notificaciones por audio. Control total por voz. Integración de la tecnología SmartThings Hub, que convierte instantáneamente a SHIELD en un centro domótico inteligente que puede conectarse a cientos de dispositivos domésticos inteligentes.

Versiones y precio

Como anticipamos SHIELD TV está disponible desde ya en dos versiones, una con 16 GB de capacidad de almacenamiento eMMC por 229,99 euros y otra con disco duro de 500 GB por 329,99 euros.

Más información: NVIDIA.