Cómo transformar una Xbox One S en un portátil

Transformar una Xbox One S en un portátil es posible en las manos del reconocido modder profesional, Ben Heck.

No es la primera vez que vemos este tipo de desarrollo, obra de auténticos artistas, transformando una Xbox One S en un portátil, aunque como los anteriores no incluye batería interna, dejándonos una movilidad al alcance de un cable conectado a la corriente.

Heck ha escaneado la placa base y ha trabajado con su imagen en Adobe Illustrator para ver las opciones de montaje en un nuevo chasis de aluminio.

El modder ha reemplazado la fuente de alimentación original con una unidad más potente, necesaria para la pantalla LCD que se ha conectado al módulo HDMI de la consola y ha sustituido los ventiladores de gran tamaño de la máquina de Microsoft por dos ventiladores más pequeños.

Por supuesto, ha incluido el resto de componentes de la consola, el reproductor Blu-ray, el disco duro y el resto de componentes de conectividad, además del disipador de calor de la APU. Todo una chulería explicada con todo lujo de detalles como puedes ver en el vídeo. Más información | Element14