Genius presenta los nuevos auriculares HS-G680 con sonido 7.1

La firma Genius ha anunciado un nuevo producto dirigido directamente a ampliar su catálogo de soluciones gaming, los auriculares auriculares HS-G680, que destacan por ofrecer sonido envolvente 7.1

No he podido probarlos todavía pero ya han caído en mis manos anteriormente otras soluciones con sonido 7.1 que al igual que estos Genius están basadas en software, y debo decir que siempre me han dejado un buen sabor de boca.

Con esto quiero decir que si Genius ha cuidado el software y la calidad de construcción la experiencia de uso con los auriculares HS-G680 debería ser muy buena, incluso aunque se trate de sonido 7.1 virtual (emulado por software).

Saltando al diseño vemos que está bastante cuidado, los materiales utilizados parecen buenos y viene con un micrófono integrado que además cuenta con tecnología de cancelación de ruido, un detalle que obviamente supone un plus de valor.

Finalmente la iluminación roja es un detalle estético le da un toque atractivo, y el cable trenzado es algo básico para asegurar una larga vida útil, sobre todo en el caso de aquellos usuarios que no los vayan a tener siempre conectados.

Ya están disponibles y tienen un precio de 59,90 euros.

Más información: Genius.