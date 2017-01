Legend of Zelda: Breath of the Wild, análisis de gráficos y rendimiento

Es uno de los juegos más esperados pero también uno de los desafíos más importantes que para Nintendo, ya que Legend of Zelda: Breath of the Wild es una aventura muy ambiciosa que se desarrolla en un mundo totalmente abierto, con el consumo de recursos de hardware que ello supone frente a los títulos cerrados o totalmente lineales, como los Call of Duty, por ejemplo.

Sabemos que el juego llegará a Nintendo Switch con una resolución de 1.600 x 900 píxeles en modo dock y 1.280 x 720 píxeles en modo portátil, cifras inferiores a los 1.920 x 1.080 píxeles que supone utilizar una resolución Full HD, pero revisando el vídeo que ha publicado Digital Foundry podemos sacar en claro que a pesar de ello el juego tiene una pinta estupenda.

El acabado artístico es soberbio, tiene detalles muy preciosistas y los efectos en general están muy conseguidos y cuidados. A nivel de calidad gráfica sólo puedo poner dos pegas, la primera es que la calidad de algunas texturas es demasiado baja y la segunda que el filtrado de las mismas deja un poco que desear, aunque esto no es un problema nuevo, ya lo hemos visto en juegos de Xbox One y PS4, que recurren a ello para mejorar el rendimiento.

Por lo que respecta al rendimiento tenemos 30 fotogramas por segundo “fijos”. Entrecomillamos porque sí, en la mayoría de los casos se mantienen de forma estable, pero hay algunas caídas puntuales que se producen sobre todo en escenas con un alto nivel de efectos de postprocesado, y también cuando entre en juego el desenfoque de profundidad en determinadas zonas.

En cualquier caso Nintendo ha hecho un excelente trabajo, ya que el acabado artístico es de diez, la calidad gráfica muy buena y el rendimiento ha mejorado claramente frente a versiones anteriores.