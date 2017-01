Primer spot de Nintendo Switch y sin sorpresas

Nintendo ha publicado el primer spot de Nintendo Switch. Un comercial para televisión que como era de esperar, publicita su capacidad híbrida que facilita varios modos de uso y el nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sin duda el mejor de los pocos juegos disponibles en el lanzamiento.

El área del marketing es tan importante en el sector tecnológico y la gestión publicitaria de la Wii U fue tan mejorable, que había interés por ver la estrategia elegida por Nintendo para “vender” su nueva consola. No ha habido sorpresas y la compañía ha apostado por mostrar la gran novedad y diferencia con sus competidores PS4 y Xbox One.

En menos de un minuto, Nintendo muestra como podemos jugar en la sala de estar en modo de consola de sobremesa, pasar desde ahí al autobús y seguir jugando donde lo dejamos mediante el modo tablet o utilizarla en el avión con un modo combinado, portátil pero con monitor independiente.

Mostrar la gran funcionalidad de la consola es interesante, pero puede tener un problema de posicionamiento porque tenlo claro, Switch tiene que ser lo que no fue Wii U (ya veremos) pero su “alma” es la de una consola portátil.

Nintendo se está hartando de decir a quien quiera escuchar que Switch no reemplazará a las 3DS y ciertamente son consolas muy distintas. Sin embargo, la capacidad de juego portátil de Switch y el auge imparable de los smartphones, puede seguir incidiendo en la gran caída de venta de las portátiles de Nintendo, recordemos, por mucho, líderes absolutas del mercado.

Veremos cómo capea el toro Nintendo y el resto de cuestiones que aun nos quedan por conocer de su nueva consola. En cuanto a juegos, tampoco hay sorpresas. Legend of Zelda: Breath of the Wild va a ser el gran título de la Nintendo Switch para el lanzamiento, si bien no será exclusivo para la consola.

Nintendo Switch costará 299 dólares y estará disponible a partir del 3 de marzo.