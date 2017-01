Las autoridades suizas han empezado a utilizar pistolas anti-drones como medida de seguridad con la que poder hacer frente a este tipo de dispositivos, que como sabemos se han vuelto muy populares y pueden ser empleados como arma.

Uno de los ejemplos más claros de ello lo tenemos en ISIS, también conocido como Estado Islámico, que ha empezado a usar drones como bombarderos improvisados para lanzar ataques sobre la ciudad iraquí de Mosul, aunque ofrecen otras posibilidades si se dispone del tiempo y de los recursos necesarios.

Esas pistolas anti-drones no llevan a cabo ningún tipo de disparo físico, es decir, no lanzan proyectiles ni tampoco redes, sino que bloquean totalmente las comunicaciones del dron haciendo que no pueda enviar ni recibir información.

Una vez que el dron se ve bloqueado aterriza lentamente en el suelo y se queda totalmente paralizado mientras dure dicho bloqueo, una idea que como recordaréis es la misma que vimos en esta noticia.

Estas nuevas armas, conocidas como HP 47, se utilizarán como mecanismo de defensa en el World Economic Forum para evitar la posible entrada de drones no deseados.

No es la primera vez que se emplea este tipo de tecnología en eventos importantes, pero lo más interesante de la noticia es que nos permite ver la popularidad que están ganando los sistemas anti-drones en sentido amplio y la cantidad de dinero que mueven cada año.

Hoy por hoy se estima que la tecnología relacionada con el sector dron tiene un valor de mercado de 2.000 millones de dólares, pero las últimas previsiones esperan que crezca hasta los 127.000 millones de dólares en 2020.

Más información: Bloomberg.