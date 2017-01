Nuestros lectores hablan: Nintendo y el triste final de Wii U

Ayer a última hora pudimos confirmar que The Legend of Zelda: Breath of the Wild marcará el final de Wii U, un punto y aparte con el que Nintendo cierra la historia de una consola que llegó obsoleta y no recibió apenas apoyo por parte de terceros.

La idea era buena y muy innovadora; una consola con mandos-tableta que nos permitían continuar la partida en cualquier rincón de nuestro hogar, de hecho Nintendo Switch se basa en ella, aunque la eleva a otro nivel.

Pero no, no funcionó y demostró que no sólo se puede vivir de “Zeldas y Marios”, una lección que la gran N debería haber aprendido y que esperamos que no se repita con su consola de nueva generación, un sistema que nos gusta y nos parece innovador, pero que necesitará esas franquicias triple A de firmas como EA, Bethesda, Capcom, Activision y Ubisoft para poder salir adelante y ser un auténtico éxito.

Sólo tenemos buenos deseos para Nintendo ya que todos los que hacemos posible MC hemos crecido con sus consolas, pero somos profesionales realistas que sabemos ver las cosas incluso en la distancia, y por ello la Switch nos ha dejado con muchas dudas que esperamos no se acaben cumpliendo.

Dejamos a un lado dicha consola para centrarnos en Wii U, que es la auténtica protagonista de este artículo, aunque nosotros no vamos a seguir hablando sobre ella. Queremos que seáis vosotros los que nos deis vuestra opinión sobre ella, que nos contéis en qué creéis que falló Nintendo, qué os gustó y qué no, y por supuesto cualquier otra cosa que queráis decir.

Este artículo es vuestro, vosotros opináis y nosotros os leemos, y si la idea gusta seguiremos con este formato en las próximas semanas.